Dolar 9 liraya giderken CHP eski defterleri açtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, doların Türk Lirası karşısında yeniden rekor kırması üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2018’deki konuşmasını anımsattı.

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın 23 Eylül’de piyasa beklentilerinin aksine yaptığı faiz indiriminin ardından yeni bir ralliye başlamış önce 8,80’lik rekorunu kırmış ardından ise 8,90 eşiğini kolayca aşmıştı. Dolar bugün de 8,97’nin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ağbaba, Twitter hesabından paylaştığı videoyla, Erdoğan’ın 24 Haziran seçiminden hemen önce, 19 Haziran 2018’de Adana’da sanayici ve iş adamlarına söylediklerini hatırlattı.

Erdoğan, faiz mesajı vererek “24’ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” demişti.

CHP’li Ağbaba, dolardaki rekoru başkanlık sistemine bağlayarak şu kıyası yaptı: “Erdoğan 24 Haziran seçimleri öncesinde ne diyordu? Erdoğan’ın ‘Verin yetkiyi’ gün dolar 4,75 TL’ydi. Bugün ise dolar 8,95 TL’yi gördü. O tarihten bugüne dolar yüzde 88 arttı. Şimdi dolar 9 TL’ye doğru gidiyor.”