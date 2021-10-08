Anket: Oy için dinin kullanılmasını onaylamayanlar yüzde 85

Türkiye’de dini konu ve duyguların oy almak için kullanılmasını onaylamayanların oranı yüzde 85.

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre ”Siyasette dini konuların kullanılmasını onaylar mısınız” sorusuna yüzde 85,1 oranında ‘Hayır’ cevabı geldi. Dini konuların kullanılmasını onaylayanların oranı ise yüzde 13,1.

Ankete katılanların oy verdiği parti dağılımına bakıldığında ise AKP’den ‘Hayır’ diyenlerin oyu yüzde 75,5 olarak görülüyor. Dinin kullanılmasını onaylayanlar ise yüzde 22,9.

Bu soruya en fazla yüzdeyle karşı çıkan seçmen ise CHP’nin: 93,6. İYİ Parti seçmeni yüzde 89, HDP 88,9, MHP seçmeni ise 82,3’le dinin siyasette kullanılmasına ‘Hayır’ dedi.

Anketi MetroPOLL Araştırma kurucusu Özer Sencar ‘yorumsuz’ ifadesiyle paylaştı.