Akşam Postası / 7 Aralık 2022

Gümüşel’in reddettiği istismarın fotoğrafı
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını çocuk yaşta ‘evlendirdiğini’ yalanlanlarken çocuğun bu istismara dair ‘düğün fotoğrafları’ çıktı.
İmamoğlu’ndan altı yaşındaki kızın ‘evlendirilmesine’ tepki: Görmezlikten gelen herkes suça ortaktır
Erkan Baş: Bu karanlıkla ancak laiklikle başa çıkabiliriz
Kadıgil, altı yaşındaki çocuğun ‘evlilik’ yoluyla istismarını altı bakanlığa sordu
Türk-İş başkanı: Asgari ücrette pazarlığa 7 bin 785 liradan başlayacağız
Türk-iş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili “Bugün pazarlığa 7 bin 785 liradan başlayacağız” dedi.
Asgari ücret araştırmasının sonuçları açıklandı: İşçi beklentisi 7 bin 536 liraymış
Anket: AKP üç aydır oy artırıyor, geçişler kararsızlardan
Anket grafiğini paylaşan Yöneylem Araştırma koordinatörü Derya Kömürcü, AKP’nin son üç ayda oy kaybını durdurup artırmaya başladığı söyledi.
İnce duyurdu: Dördüncü ittifak kapıda
AKP sözcüsü, İYİ Partili Örs’e saldırıda Kılıçdaroğlu’nu suçladı
Meclis’te AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e saldırmasına ilişkin konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu suçladı: “Sözel şiddet Sayın Kılıçdaroğlu tarafından başlatıldı ve maalesef bu noktalara kadar gelmiş oldu.”
İYİ Parti, bütçe görüşmelerine katılmayacak
Üniversiteleri ‘fuhuş evi’ ilan eden Sofuoğlu, Işık’ı tebrik etti, ‘pısırıklara’ yol gösterdi
Karamollaoğlu ‘sorun olan üç harflileri’ sıraladı: AKP, MHP ve RTE
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, zincir marketlere başlayan ‘üç harfliler’ tartışmasına iktidarı işaret ederek katıldı: “Bu ülkenin bir üç harfli sorunu var. O üç harfliler de AKP, MHP ve maalesef RTE’dir.”