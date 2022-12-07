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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 7 Aralık 2022

Gümüşel’in reddettiği istismarın fotoğrafı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını çocuk yaşta ‘evlendirdiğini’ yalanlanlarken çocuğun bu istismara dair ‘düğün fotoğrafları’ çıktı.

İmamoğlu’ndan altı yaşındaki kızın ‘evlendirilmesine’ tepki: Görmezlikten gelen herkes suça ortaktır

Erkan Baş: Bu karanlıkla ancak laiklikle başa çıkabiliriz

Kadıgil, altı yaşındaki çocuğun ‘evlilik’ yoluyla istismarını altı bakanlığa sordu

Türk-İş başkanı: Asgari ücrette pazarlığa 7 bin 785 liradan başlayacağız

Türk-iş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili “Bugün pazarlığa 7 bin 785 liradan başlayacağız” dedi.


Asgari ücret araştırmasının sonuçları açıklandı: İşçi beklentisi 7 bin 536 liraymış

Meclis’te ölümle sonuçlanan üç kavga ve sonuçları

Anket: AKP üç aydır oy artırıyor, geçişler kararsızlardan

Anket grafiğini paylaşan Yöneylem Araştırma koordinatörü Derya Kömürcü, AKP’nin son üç ayda oy kaybını durdurup artırmaya başladığı söyledi.

İnce duyurdu: Dördüncü ittifak kapıda

Vakıflar müdürlüğüne göre Boğaziçi ‘kayyımı’nın vakfı üniversiteyi ‘geliştirmek istiyor’

AKP sözcüsü, İYİ Partili Örs’e saldırıda Kılıçdaroğlu’nu suçladı

Meclis’te AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e saldırmasına ilişkin konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu suçladı: “Sözel şiddet Sayın Kılıçdaroğlu tarafından başlatıldı ve maalesef bu noktalara kadar gelmiş oldu.”

İYİ Parti, bütçe görüşmelerine katılmayacak

Üniversiteleri ‘fuhuş evi’ ilan eden Sofuoğlu, Işık’ı tebrik etti, ‘pısırıklara’ yol gösterdi

Bilirkişi raporu hiçe sayıldı: OSB için tarım arazileri yok edildi, 2 bin ağaç kesildi

Karamollaoğlu ‘sorun olan üç harflileri’ sıraladı: AKP, MHP ve RTE

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, zincir marketlere başlayan ‘üç harfliler’ tartışmasına iktidarı işaret ederek katıldı: “Bu ülkenin bir üç harfli sorunu var. O üç harfliler de AKP, MHP ve maalesef RTE’dir.”

CHP’li Gök: Baykal ve Kılıçdaroğlu bir araya gelecek

SON HABERLER

Akşam Postası / 7 Aralık 2022

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Bilirkişi raporu hiçe sayıldı: OSB için tarım arazileri yok edildi, 2 bin ağaç kesildi

Amasya’nın Taşova ilçesi Çambükü köyü organize sanayi bölgesiyle (OSB) için yok ediliyor. Bilirkişi, raporunda ‘çevreye, tarım ve hayvancılığa etkileri, uzun dönemli kamu yararı’ vurgusu yaptı ve bölgeye OSB yapımının uygun olmadığını belirtti. Yargı süreci de devam ediyor. Ama mülki amirler ne yargı sürecini ne de bilirkişi raporunu dikkate almadı.

CHP’li Gök: Baykal ve Kılıçdaroğlu bir araya gelecek

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, partinin eski genel başkanı Deniz Baykal ile görüştüğünü belirterek Baykal’ın “CHP örgütleri; inançla, birlik halinde bu mücadelenin içinde eksiksiz yer almalıdır” dediğini aktardı. Gök ayrıca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Baykal’ın görüşmek üzere sözleştiklerini belirtti.