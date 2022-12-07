Akşam Postası / 7 Aralık 2022

Gümüşel’in reddettiği istismarın fotoğrafı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını çocuk yaşta ‘evlendirdiğini’ yalanlanlarken çocuğun bu istismara dair ‘düğün fotoğrafları’ çıktı.

Türk-İş başkanı: Asgari ücrette pazarlığa 7 bin 785 liradan başlayacağız

Türk-iş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili “Bugün pazarlığa 7 bin 785 liradan başlayacağız” dedi.

Anket: AKP üç aydır oy artırıyor, geçişler kararsızlardan

Anket grafiğini paylaşan Yöneylem Araştırma koordinatörü Derya Kömürcü, AKP’nin son üç ayda oy kaybını durdurup artırmaya başladığı söyledi.

AKP sözcüsü, İYİ Partili Örs’e saldırıda Kılıçdaroğlu’nu suçladı

Meclis’te AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e saldırmasına ilişkin konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu suçladı: “Sözel şiddet Sayın Kılıçdaroğlu tarafından başlatıldı ve maalesef bu noktalara kadar gelmiş oldu.”

Karamollaoğlu ‘sorun olan üç harflileri’ sıraladı: AKP, MHP ve RTE

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, zincir marketlere başlayan ‘üç harfliler’ tartışmasına iktidarı işaret ederek katıldı: “Bu ülkenin bir üç harfli sorunu var. O üç harfliler de AKP, MHP ve maalesef RTE’dir.”