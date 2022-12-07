Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP sözcüsü, İYİ Partili Örs’e saldırıda Kılıçdaroğlu’nu suçladı

Meclis’te AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e saldırmasına ilişkin konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu suçladı: “Sözel şiddet Sayın Kılıçdaroğlu tarafından başlatıldı ve maalesef bu noktalara kadar gelmiş oldu.”

AKP Sözcüsü Ömer Çelik (Fotoğraf: AA)

TBMM’deki bütçe görüşmelerinde, İYİ Partili Örs’ün saldırarak yoğun bakıma kaldırılmasına ilişkin bir disiplin sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı sorusuna yanıt veren Çelik, “Bununla ilgili bir değerlendirmemiz yok” dedi.


Saldırının ‘Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından kaynaklandığını’ savunan AKP’li Çelik şunları söyledi: “Orada istenmeyen bir arbede oluştu, bu kavganın ortaya çıkmamasını arzu ederdik. Üzüntümüz, bir milletvekilinin sağlık problemi yaşamasıdır, asıl arzumuz bu tarz olayların hiç yaşanmamasıdır. Sözel şiddet Sayın Kılıçdaroğlu tarafından başlatıldı ve maalesef bu noktalara kadar gelmiş oldu.”

BİM CEO’suna çıkıştı

Çelik, marketlerdeki fiyat farklılığı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç’ın açıklamalarıyla ilgili soruya da yanıt verdi.

”Hiçbir şekilde durduk yere bu konular gündeme gelmedi, vatandaşlarımızdan yoğun şikayetler var. Vatandaşlar gidiyor, aynı ürünün farklı marketteki etiketinin fotoğrafını internete koyuyor. Burada zincir marketler açısından yapılması gereken fiyat farklarının neden olduğunun açıklanmasıydı. Çıkarsın açıklarsın, ticari müessesesin. Ticari müesseselerin vatandaşımıza hizmet etmesi, Türkiye’de istihdam yaratması, hepimizin arzu ettiği bir şeydir ama çıkıp da CEO denilen şahsın sayın Bahçeli’ye karşı kullandığı üslup kabul edilemez. Bu çete üslubunu kınıyoruz. Hakaret üslubuyla konuşan ticaret erbabı olmaz. Tabi ki Ticaret Bakanlığı takip edecek.”

Ne olmuştu?

TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde dün AKP’li Zafer Işık, oturuma ara verilmesinin ardından İYİ Partili Hüseyin Örs’e saldırmıştı. Hastaneye kaldırılan Örs, hastanedeki müdahaleyle hayata döndürülmüştü. Saldırının ardından Diken’e konuşan AKP’li Işık, “Zaman zaman Genel Kurul’da böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, grubumuz uygun görürse açıklama yapar” demişti. Örs’ün yoğun bakımdan çıktığı duyurulmuştu.

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