İYİ Parti, bütçe görüşmelerine katılmayacak

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meclis’te yaptığı açıklamada bütçe görüşmelerine katılmama kararı aldıklarını söyledi.

Fotoğraf: Twitter

TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde dün AKP’li Zafer Işık, oturuma ara verilmesinin ardından İYİ Partili Hüseyin Örs’e saldırmıştı. Hastaneye kaldırılan Örs, hastanedeki müdahaleyle hayata döndürülmüştü.

Saldırının ardından Diken’e konuşan AKP’li Işık, “Zaman zaman Genel Kurul’da böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, grubumuz uygun görürse açıklama yapar” demişti.

İYİ Parti ise Işık hakkında adam öldürmeye tam teşebbüsten suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

İYİ Partili Dervişoğlu: AKP kavgadan besleniyor

Dervişoğlu, yumruklu saldırı sonrası TBMM Genel Kurulu’nda yer almayacaklarını açıkladı. Dervişoğlu, kararlarının boykot olmadığını, AKP yetkililerini göreve davet olduğunu vurguladı.

Meclis’te yaşananlara dair açıklama yapan Dervişoğlu, milletvekillerine saldırıların sürekli hale geldiğini belirtti: “Söyleyecek sözü olmayanların kavgaya ihtiyaç duyması anlayabileceğimiz bir husustur. Geldiğimiz noktada AKP kavga, tartışma ve polemikten beslenen bir siyasi oluşuma dönüşmüştür. Bütçenin ilk günkü görüşmeleri üzerine Meclis Başkanlığı’nın yaptığı açıklamalar da tarafsızlığın yitirildiğini göstermiştir. Genel Kurul’da ön sıralarda oturtulan ve saldırıya hazır bekleyen, bu iş için tayin edilmiş milletvekilleri bulunmaktadır.”

Anayasanın 83’üncü maddesini hatırlatan Dervişoğlu, saldırının ağır cezayı gerektiren suçüstü hali olduğunu söyleyerek Işık’ın yargılanması gerektiğine vurgu yaptı. Dervişoğlu, İYİ Partililerin yaşananlara müdahale etmemesi halinde Işık’ın saldırısıyla Örs’ün hayatını kaybetmiş olabileceğine dikkat çekti.

Dervişoğlu, “Bilerek ve isteyerek gerçekleştirilen şiddettir, basit bir suç ya da arbededen ibaret olamaz” dedi.

Işık hakkında hukuki işlem başlatılması gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, “Hukuken takipçisi olacağız. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi gerekli disiplin takibini yapmalı. Kendilerinden en büyük beklentimiz budur” dedi.

Dervişoğlu, özür dilemeyeceğini söyleyen Işık’a, “Senden özür dilemeni bekleyen mi var?” diyerek tepki gösterdi.