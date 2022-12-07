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Yaramazlara biraz batar!

Asgari ücret araştırmasının sonuçları açıklandı: İşçi beklentisi 7 bin 536 liraymış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın asgari ücret belirleme araştırmasına göre işveren beklentisi 7 bin 50 lira, işçi beklentisi 7 bin 536 lira, ortak beklentiyse 7 bin 845 lira.

Asgari ücret beklentileri açıklandı. (Reuters)
Asgari ücret beklentileri açıklandı. (Reuters)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak ‘asgari ücreti belirleme çalışmaları’ kapsamında başlattığı araştırma sonuçlarını açıkladı.


Araştırmada katılımcılara, “Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sizce o zaman için yeterli miydi?” diye soruldu. Bakanlığın açıkladığı sonuçlara göre katılımcıların yüzde 60’ı asgari ücretin yeterli olmadığını, yüzde 30’u yeterli olduğunu, yüzde 10’uysa ne yeterli ne de yetersiz olduğunu söyledi. 

Araştırmada işçi, işveren ve farklı mesleklerden oluşanlara 2023 yılı asgari ücret beklentisi soruldu. Bakanlığa göre işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 liranın üzerindeyken, işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin lira. İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden oluşanların ortak beklentisiyse 7 bin 845 lira olarak açıklandı.

Bakanlığın araştırmasında asgari ücretle çalıştığını belirten işçilerin asgari ücretten beklentisi de ortalama 7 bin 536 lira olarak hesaplandı.

Tablo: Bakanlık

DİSK’in asgari ücret talebi: Net 13 bin 200 TL

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