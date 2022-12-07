Karamollaoğlu ‘sorun olan üç harflileri’ sıraladı: AKP, MHP ve RTE

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, zincir marketlere başlayan ‘üç harfliler’ tartışmasına iktidarı işaret ederek katıldı: “Bu ülkenin bir üç harfli sorunu var. O üç harfliler de AKP, MHP ve maalesef RTE’dir.”

Temel Karamollaoğlu (AA)

Partisinin genel merkezinde haftalık basın toplantısını düzenleyen Karamollaoğlu’nun gündeminde zincir marketler vardı.

Karamollaoğlu, ardı ardına gelen zamlarla üretim maliyetlerinin üç katına çıktığını hatırlatarak ‘suçlusunun iktidar olduğunu’ söyledi.

Marketlerin ‘fırsatçılık’la suçlandığını, ‘asıl fırsatçılığın’ iktidarda olduğunu savundu: “Siz elektriğe, gaza ardı ardına zam yapacaksınız, üretim maliyetlerini üç ayda üç katına çıkaracaksınız, sonra da ekmek fiyatları artınca fırıncıyı, gıda fiyatları artınca da marketçileri suçlayacaksınız. Üç harfli marketleri fırsatçılık yapmakla suçlayacaksınız. Çok net olarak ifade ediyorum; bu ülkede en büyük fırsatçı, maalesef bu iktidarın kendisidir. Evet, bu ülkenin bir üç harfli sorunu var. O üç harfliler de AKP, MHP ve maalesef RTE’dir. Cumhurbaşkanının isimlerinin ön harfleri. Bu ülkede zamların da enflasyonun da hayat pahalılığının da yoksulluğun ve yolsuzluğun da tek sorumlusu, maalesef bizzat Cumhurbaşkanı ve ortağıdır.”

Örs’e saldırı

İYİ Partili Hüseyin Örs’ün AKP’li Zafer Işık’ın saldırısı ile kalp spazmı geçirmesine de değinen Karamollaoğlu, şunları dedi: “Meclis’te kavga çıkabilir. Bugüne kadar birçok defa bu husus meydana gelmiştir. Ama bunun neticesinde hastaneye birisi sevk edilmiş ve buna sebep olan milletvekili de ‘Ben özür falan dilemem, pişmanlık duymam’ derse vay halimize. Yani Meclis, kavga mahali olarak görülüyor. Bu da normal karşılanıyor. Hakikaten Allah akıl fikir versin. Sadece milletvekillerine değil, bu milletvekillerinin başındaki grup başkanlarına da genel başkanlarına da Allah akıl fikir versin demekten başka çare bulamıyorum.”

Ne olmuştu?

Türk Lirası’nın (TL) döviz karşısındaki kaybı, faiz oranlarının da düşürülmesiyle hızlanmıştı. Maliyetlerin artmasıyla enflasyon tarihi seviyelere çıktı. Halk, her gün gelen zamların altından ezilirken hükümet yetkilileri ve iktidara yakın medya zamlardan zincir marketleri sorumlu tutuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gıda fiyatlarındaki artışta suçlunun marketler olduğunu savunarak, “‘FETÖ’yle irtibatları araştırılsın” demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz” demişti.

BİM patronu Galip Aykaç, hedef göstermelere sert çıkmıştı: “Biz bu ülkenin temel taşlarıyız, bu temel taşları yerinden oynatmaya da bunların güçleri yetmez. Bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz.”

Açıklamalara tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ertesi gün Aykaç’ı tehdit etmişti: “Piyasadaki olağan dışı fiyat artışlarının müsebbip ve müşevviki bazı süpermarketlerin ortak hareket ederek halkın ekmeğine uzattıkları haris ve tecavüzcü elleri kıracağız. Halkın hakkını, haram kâr istiflenmiş kursaklarından çıkaracağız.”

Şok Marketler de Aykaç’ı dernek başkanlığından istifaya çağırmıştı.

Ertesi gün MHP’nin hedef aldığı BİM CEO’su Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) başkanlığından istifa etmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kahraman’ ilan ettiği organize suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz da Galip Aykaç’ı ölümle tehdit etmişti: “Kime kimlere hangi güce güveniyorsanız bütün güvendiğiniz güçlerle birlikte hepinize diyorum tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur.”