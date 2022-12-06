Gergerlioğlu, BİM’e tehditleri Bozdağ’a sordu: Bakın, terörist çikolatalar getirdim

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a BİM’den aldığı çikolataları göstererek, “Bakın, bakın, terörist çikolatalar getirdim. Dün BİM markete uğradım. MHP lideri terörist ilan etti, değil mi? Kürşat Yılmaz da tehdit ediyor. Tek bir savcı harekete geçmiyor” dedi.

Görsel: ANKA

TBMM Genel Kurulu’nda bugün TBMM, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay’ın 2023 yılı bütçeleri görüşülüyor.

ANKA’nın aktardığına göre Genel Kurul’da söz alan HDP’li Gergerlioğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a hitaben şunları söyledi: “Dün Oğuzhan Uğur’un programına Metin Külünk çıktı. Ona sordular; ‘10 bin dolar alan siyasetçi siz misiniz?’ ‘Ben değilim’ dedi. Peki o zaman kim? Sayın Bakan, siz misiniz? Sayın savcılar niye harekete geçmiyor? Bundan dolayı zulümat bakanı diyorum size. Cemal Kaşıkçı dosyasını kaç paraya Sudi Arabistan’a sattınız Sayın Bakan. Adaletiniz kaç para? Bundan dolayı zulümat bakanısınız. İzmir Karaburun Savcısı niye Siverek’e sürüldü. İzmir Karaburun MHP İlçe Başkanı adliyede adam dövdü. Savcı tutuklama istedi. Hakim tutukladı. Hakim karı ve kocaydı, ertesi gün Siverek’e sürüldüler, ilçe başkanı hemen serbest bırakıldı.

Gergerlioğlu daha sonra eline aldığı Ülker çikolatalı gofretleri göstererek şunları dedi: “Bakın, ben size ne getirdim? Bakın, bakın, terörist çikolatalar getirdim. Dün BİM markete uğradım. MHP lideri terörist ilan etti, değil mi? Kürşat Yılmaz da tehdit ediyor. Sonra ne oluyor? Şu anda BİM’lere saldırı yapılıyor. Savcılarınız nerede? Tek bir savcı harekete geçmiyor. Bundan dolayı zulümat bakanısın.”

Ne olmuştu?

Türk Lirası’nın (TL) döviz karşısındaki kaybı, faiz oranlarının da düşürülmesiyle hızlanmıştı. Maliyetlerin artmasıyla enflasyon tarihi seviyelere çıktı. Halk, her gün gelen zamların altından ezilirken hükümet yetkilileri ve iktidara yakın medya zamlardan zincir marketleri sorumlu tutuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gıda fiyatlarındaki artışta suçlunun marketler olduğunu savunarak, “‘FETÖ’yle irtibatları araştırılsın” demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz” demişti.

BİM patronu Aykaç, hedef göstermelere sert çıkmıştı: “Biz bu ülkenin temel taşlarıyız, bu temel taşları yerinden oynatmaya da bunların güçleri yetmez. Bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz.”

Açıklamalara tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ertesi gün Aykaç’ı tehdit etmişti: “Piyasadaki olağan dışı fiyat artışlarının müsebbip ve müşevviki bazı süpermarketlerin ortak hareket ederek halkın ekmeğine uzattıkları haris ve tecavüzcü elleri kıracağız. Halkın hakkını, haram kâr istiflenmiş kursaklarından çıkaracağız.”

Şok Marketler de Aykaç’ı dernek başkanlığından istifaya çağırmıştı.

Ertesi gün MHP’nin hedef aldığı BİM CEO’su Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) başkanlığından istifa etmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kahraman’ ilan ettiği organize suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz da Galip Aykaç’ı ölümle tehdit etmişti: “Kime kimlere hangi güce güveniyorsanız bütün güvendiğiniz güçlerle birlikte hepinize diyorum tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur.”