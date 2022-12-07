Elon Musk, kısa süreliğine ‘dünyanın en zengin insanı’ unvanını kaybetti

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes’un aktardığına göre Twitter, Tesla ve SpaceX patronu ABD’li milyarder Elon Musk, Tesla hisselerindeki düşüşün ve Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolar harcamasının ardından bugün ‘dünyanın en zengin insanı’ unvanını kısa süreliğine kaybetti.

Elon Musk (solda) ve Bernard Arnault (sağda). (Fotoğraflar: Reuters)

Forbes’a göre lüks tüketim markası Louis Vuitton’ın çatı şirketi LVMH’nin CEO’su Bernard Arnault ve ailesi 185,3 milyar dolarlık servetleriyle kısa süreliğine dünyanın en zengini unvanını alsa da sonrasında tekrar ikinci sıraya yerleşti.

Eylül 2021’den bu yana Forbes listesinde ilk sırayı elinde tutan Musk’ın net serveti 185,7 milyar dolar. Musk, unvanı Amazon.com’un kurucusu Jeff Bezos’tan devralmıştı.

Musk’ın bu yılın başlarında Twitter’ı satın almayı teklif etmesinden bu yana Tesla hisseleri yüzde 47’den fazla değer kaybetti.