İnce duyurdu: Dördüncü ittifak kapıda

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, genel seçimler için ‘dördüncü ittifak’ için temel konularda anlaşıldığını söyledi. Kurulacak ittifakta, Memleket Partisi, Zafer Partisi, Doğru Parti ve Milli Yol Partisi yer alacak.

Dördüncü ittifak için çalışmalar başlamış. (YouTube)

‘Cumhur’ ve ‘millet’ ittifaklarının yanı sıra seçime giderken Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) STK olarak da Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ‘emek ve özgürlük’ ittifakını kurmuştu.

Diğer yandan Türkiye Komünist Partisi (TKP), SOL Parti, Türkiye Komünist Hareketi (TKH) ve Devrim Hareketi ‘Sosyalist Güç Birliği’ni oluşturdu fakat yapılan açıklamalarda bu birleşim ‘ittifak’ olarak adlandırılmıyor.

Dördüncü ittifak geliyor

Seçimlere altı ay kalan mevcut üç ittifaka bir yeni ittifakın daha ekleneceği belirtildi.

Gazeteci Fatik Portakal’ın YouTube kanalında konuşan Muharrem İnce, “Dördüncü ittifak için çalışıyoruz. Henüz net bir şey yok. Temel konularda anlaştığımızı söyleyebilirim” dedi.

Kurulacak ittifakta, Memleket Partisi, Zafer Partisi, Doğru Parti ve Milli Yol Partisi yer alacağını söyleyen İnce, “Her konuda mutabık mısınız” sorusuna, “Hayır. Ama anlaştığımız konuları alt alta yazıyoruz, netameli konuları tartışıyoruz. Anlaşırsak bütün konularda milletin önüne çıkıp bunları açıklayacağız” diye yanıtladı.

Portakal’ın, “Yedi ay gibi kısa bir süre var” sözlerine İnce, “Daha çok süre var. 24 saat bile uzun bir süredir siyasette” diyerek yanıtladı.