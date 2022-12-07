Üniversiteleri ‘fuhuş evi’ ilan eden Sofuoğlu, Işık’ı tebrik etti, ‘pısırıklara’ yol gösterdi

Üniversiteliler için ‘fuhuş evleri’ benzetmesi yapan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Meclis’te İYİ Partili Hüseyin Örs’e saldırarak yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan AKP’li Zafer Işık’ı tebrik edip destekledi: “Müslüman, yeri ve zamanına göre hareket etmesini iyi bilendir. Pısırıklar, Zafer Bey kardeşimin bu adam gibi tavrını görsün de örnek alsın.”

Sofuoğlu, AKP’li Işık’ı tebrik etti. (Twitter-Diken)

Daha önce katıldığı Akit TV yayınınında üniversiteler için ‘fuhuş evleri’ diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, ‘pısırıklar‘ diye niteledirdiklerinin İYİ Partili Hüseyin Örs’e saldıran AKP’li Zafer Işık gibi davranmalarını istedi. Sofuoğlu, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Adamın dibiymiş Zafer Işık. Anlayana anladığı dilden konuşmuş. Bu bir ecdat geleneğidir, elleri dert görmesin. Müslüman, yeri ve zamanına göre hareket etmesini iyi bilendir. Pısırıklar, Zafer Bey kardeşimin bu adam gibi tavrını görsün de örnek alsın İnşallah…”

Sofuoğlu’nun paylaştığı tweet.

Ne olmuştu?

TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde dün AKP’li Zafer Işık, oturuma ara verilmesinin ardından İYİ Partili Hüseyin Örs’e saldırmıştı. Hastaneye kaldırılan Örs, hastanedeki müdahaleyle hayata döndürülmüştü. Saldırının ardından Diken’e konuşan AKP’li Işık, “Zaman zaman Genel Kurul’da böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, grubumuz uygun görürse açıklama yapar” demişti. Örs’ün yoğun bakımdan çıktığı duyurulmuştu.

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Akit TV’de katıldığı programda şunları söylemişti: “Gidin bakın üniversitelere, bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler Nişantaşı’na döndü. Biz kanalizasyonu bile ıslah edilmemiş yerden yürür giderdik kampüse. Sayın cumhurbaşkanımız da vurguladı; neredeyse fuhuş evleri.”

Bu sözler üzerine profesör hakkında Sofuoğlu hakkında İstanbul’daki Küçükçekmece başsavcılığı tarafından ‘halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan soruşturma açılmıştı.