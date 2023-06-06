Akşam Postası / 6 Haziran 2023

Öztrak’a ‘Kılıçdaroğlu’nun istifası’ soruldu: Kimse aklına estiği gibi karar alamaz

A Haber muhabirinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa edip edemeyeceğine ilişkin sorusunu yanıtlayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Bu partide kimse aklına estiği gibi karar alamaz. Bütün kararlar, partinin yetkili kurullarında tartışılarak alınır” dedi.

Mehmet Şimşek, ‘Görünenden daha büyük problem var’ demiş

Ekonomist Artunç Kocabalkan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yakın çevresine ekonomide görünenden daha büyük problem olduğunu söylediğini aktardı.

AİHM’den Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında hak ihlali kararı

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın iç hukukta tutukluluklarına itiraz etmek için etkili bir yardım alamadıkları gerekçesiyle yaptığı başvuruyu karara bağlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiğine hükmetti.

Almanya en çok Türkiye’ye vize veriyormuş

Alman büyükelçiliği, vize sorunlarına dair açıklamasında ‘dünyanın hiçbir yerine Türkiye’den daha fazla vize vermediklerini’ kaydetti.

Meclis’e getirilecek ilk düzenlemeler

İktidar, memur maaşlarına zam, kiraya yüzde 25 artış sınırlaması ve Aile ve Gençlik Bankası kurulmasını da içeren torba yasayı Meclis’e getirecek.

Türkiye’de telefon alanlar bir tane de devlete alıyor

Türkiye’de telefon almak isteyenler, en az ürünün fiyatı kadar devlete vergi ödüyor.

İhracatçıların asgari ücret beklentisi 300-400 dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’ye göre asgari ücret 300-400 dolar arasında olmalı.

Varlık yöneticisi: Yatırım için TL yüzde 20 değer kaybetmeli

Reuters ajansına konuşan yabancı bir varlık yöneticisi, Türkiye’ye yatırım yapmanın henüz erken olduğunu söyleyerek, TL’nin yüzde 20 daha değer kaybetmesini beklediklerini dile getirdi.

Borsa için orta vadede 6500 tahmini

Phillip Capital yöneticisi Üzeyir Doğan, ekonomi yönetiminin doğru adımları atması halinde borsadaki yükseliş potansiyelinin gerçekleşmeye devam edeceğini söyledi. Doğan, borsada orta vadede 6500 sınırının gündeme gelebileceğini belirtti.

İsveç’le NATO pazarlığı: Erdoğan’ı ikna edebilecek iki dava

Stockholm Üniversitesi Türk Çalışmaları Enstitüsü Müdürü Paul T. Levin, İsveç’in ‘NATO pazarlığı’nda Ankara’yı PKK konusunda ikna çabalarına etki edebilecek iki davaya dikkat çekti.

DEVA-Gelecek grubu için henüz somut formül yok

DEVA Partisi, Gelecek Partisi’yle Meclis’te grup kurmaya çalıştıklarına dair haberler için “Yetkili kurullarımızın görüşüp karara bağladığı somut bir formül söz konusu değildir” diye açıklama yayımladı.