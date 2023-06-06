Meclis’e getirilecek ilk düzenlemeler

İktidar, memur maaşlarına zam, kiraya yüzde 25 artış sınırlaması ve Aile ve Gençlik Bankası kurulmasını da içeren torba yasayı Meclis’e getirecek.

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Cumhur ittifakı, seçim sürecinde toplumsal kesimlere yönelik bazı vaatleri bayramdan önce uygulamaya geçirmeyi planlıyor. Düzenlemeler ‘torba teklif’ olarak Meclis’e sunulacak.

CNN Türk’ün aktardığına göre bu torba yasa teklifinde şu dört madde yer alacak:

Memur maaşı

Meclis’te ilk olarak ekonomiye dair düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi hazırlanacak. Bu teklifte en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaran düzenlemenin olması bekleniyor.

Kira artışına sınırlama

Kira artışlarına yüzde 25 üst sınır getiren düzenlemenin bir yıl daha uzatılmasına dair çalışmanın da ‘torba’da yer alması planlanıyor.

Gençlere ÖTV’siz bilgisayar ve telefon

Gençlere bir defaya mahsus özel tüketim vergisi olmadan cep telefonu, bilgisayar alma hakkı tanınması da teklifte olması beklenen düzenlemelerden.

Aile ve Gençlik Bankası

Afetle ilgili düzenlemeler ve Aile ve Gençlik Bankası’nın kurulmasına dair çalışmaların da Meclis kapanmadan Genel Kurul gündemine gelmesi planlanıyor.