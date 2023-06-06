Oğan, Erdoğan’ı ‘gelecek planı’ için desteklemiş: 2028’de adayım

Sinan Oğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın İçişleri Bakanı olma talebi karşılanmadığı için cumhur ittifakını desteklemediğini iddia etti. Oğan ayrıca 2028’de cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu.

Sinan Oğan. (AA)

14 Mayıs’taki cumhurbaşkanı seçimine ata ittifakı adayı olarak giren, ikinci turda da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan, Haber Global canlı yayınına katılarak soruları yanıtladı.

Oğan buradaki konuşmada ikinci turda millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Özdağ hakkında şu iddiada bulundu:

“Sayın Özdağ’la son dakikaya kadar tüm bu süreçleri konuştuk. Ümit Özdağ’a sürpriz değil, ben cumhur ittifakını destekleyeceğimi söyledim. Özdağ da AK Parti ile görüşmek istedi, görüşmede kendisinin içişleri bakanlığı talebi oldu, karşılanmadığı için sayın Özdağ destek vermedi. Bana en son tarafsız kalacağını söylemişti. Biz ikinci turda tarafsız kalacağız demedik.”

Adaylığını ilan etti

Oğan, ayrıca “Kimseye sır değil, şimdiden ilan ediyorum, 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayıyım” diyerek, şöyle devam etti:

“Bizi bugün eleştirenler yarın ‘Haklısın’ diyecektir. Ben MHP’den ihraç edildikten sonra hiçbir partiye gitmedim. O zaman AK Parti’den de CHP’den de teklif aldım. Her defasında eleştirildim. ‘O partiye gideyim, bu partiye gideyim’ tarzında bir siyaset ve yaşam tarzım yok. Şimdi ‘Niye o zaman cumhur ittifakını destekledin’ diyecekler. Tarafsız kalmak bir seçenek değil. Böyle bir ortamda ben gelecek planlaması yapıyorum, niye tarafsız kalayım ki?”