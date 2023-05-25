Erdoğan: Sinan Oğan, cumhur ittifakının elemanı gibi çalışmalara başladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisine desteğini açıklayan Sinan Oğan’ın ‘adeta cumhur ittifakının bir elemanı gibi çalışmalara başlamış durumda’ olduğunu söyledi.

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CNN Türk – Kanal D ortak yayınında Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve Hürriyet yazarı Hande Fırat’a konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Hala bizi televizyonlara davet ediyor. Benimle neyi konuşacaksın? Herhangi bir eserin, vizyonun yok. Bunların yanında yüzde 1 bile oyu olmayanlara 40 vekil verdin. Bunları mı konuşalım. İftiraları falan da var.

*Varsın birileri gerilimle, kutuplaştırmayla, siyaset dilini zehirlemek suretiyle yol almaya çalışsın. O bizi ilgilendirmiyor.

*Sayın Kılıçdaroğlu kazanırsa terör örgütleri kazanacak, Londralı tefeciler kazanacak.

*Kadına şiddeti reddeden bir partiyiz.

*İlk icraat olarak kabineyi kuracağız.

*Sinan beyin bize katılımındaki farklılık herhangi bir pazarlık vs. değil. Yarın ve diğer akşam televizyon programlarına çıkacak. Adeta cumhur ittifakının bir elemanı gibi çalışmalara başlamış durumda. Taban bu hali gördüğü zaman çok daha farklı bir yaklaşımla değerlendirmesini yapacaktır.

*Sinan Oğan gerçek, bir vaka. Makam, mevki pazarlığı benim yapımda olan bir şey değil.

*Ülkesine dönen sığınmacıların sayısı artacak.

*HDP tabanı Kılıçdaroğlu’nu desteklemeyebilir.

*(Ümit Özdağ’a) Senin aldığın 2,2 o yola gidecek mi?

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