Erdoğan: Fahiş fiyat sorununu gündemden çıkartmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘fahiş fiyat sorununu tüm boyutlarıyla gündemden çıkartmakta kararlı’ olduklarını vurguladı.
Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi. Beştepe’deki toplantı yaklaşık dört buçuk saat sürdü. Erdoğan, seçimden sonraki ilk kabine toplantısının ardından basın açıklaması düzenledi.
Erdoğan’ın buradaki konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:
*Bu seçimlerde bizimle ve ittifakımızla birlikte tüm Türkiye kazanmıştır. Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır.
*Seçimlerden önce gündeme getirdiğimiz anayasa değişikliği teklifimizi Meclis’in takdirine yeniden sunacağız.
*İki kavramın uygulayıcısı olacağız. Bir istikrar, iki güven. İstikrar ve güvenle Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz.
*Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu tüm boyutlarıyla milletimizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız.
*Enflasyonu, nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız.
*Depremin yaralarının sarılması ana gündem maddemizdir. 319 bini ilk bir senede olmak üzere 650 bin konut yaparak depremzedeleri yuvalarıyla buluşturacağız.
*Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz.
*Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarına başlıyor.
*Vatandaşlarımız toplam dokuz gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır.