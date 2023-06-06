Erdoğan: Fahiş fiyat sorununu gündemden çıkartmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘fahiş fiyat sorununu tüm boyutlarıyla gündemden çıkartmakta kararlı’ olduklarını vurguladı.

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Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi. Beştepe’deki toplantı yaklaşık dört buçuk saat sürdü. Erdoğan, seçimden sonraki ilk kabine toplantısının ardından basın açıklaması düzenledi.

Erdoğan’ın buradaki konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

*Bu seçimlerde bizimle ve ittifakımızla birlikte tüm Türkiye kazanmıştır. Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır.

*Seçimlerden önce gündeme getirdiğimiz anayasa değişikliği teklifimizi Meclis’in takdirine yeniden sunacağız.

*İki kavramın uygulayıcısı olacağız. Bir istikrar, iki güven. İstikrar ve güvenle Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz.

*Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu tüm boyutlarıyla milletimizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız.

*Enflasyonu, nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız.

*Depremin yaralarının sarılması ana gündem maddemizdir. 319 bini ilk bir senede olmak üzere 650 bin konut yaparak depremzedeleri yuvalarıyla buluşturacağız.

*Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz.

*Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarına başlıyor.

*Vatandaşlarımız toplam dokuz gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır.