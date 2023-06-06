İsveç’le NATO pazarlığı: Erdoğan’ı ikna edebilecek iki dava

Stockholm Üniversitesi Türk Çalışmaları Enstitüsü Müdürü Paul T. Levin, İsveç’in ‘NATO pazarlığı’nda Ankara’yı PKK konusunda ikna çabalarına etki edebilecek iki davaya dikkat çekti.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti. Geçen sene haziranda Madrid’de düzenlenen NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti.

Bu kapsamda ‘terörle mücadele yasası’nı da değiştiren İsveç ekim başında, NATO üyelik sürecine yönelik endişeleri gidermek için ‘somut adımlar attığını’ özetleyen bir ‘motivasyon’ mektubunu Türkiye’ye göndermişti. Ancak istenen iadelerin yapılmaması ve gerekli adımların atılmaması, Türkiye’yle İsveç arasında gerginlik oluşmasına neden olmuş ve üyelik süreci askıya alınmıştı.

İsveç yeşil ışık yaktı

Stockholm Üniversitesi Türk Çalışmaları Enstitüsü Müdürü Paul T. Levin, iadeler konusunda durumun değişebileceğini dile getirdi. İsveç’in Ankara’yı PKK konusunda ikna etme çabalarına etki edebilecek iki davaya dikkat çekti.

Levin, uyuşturucu suçundan hüküm giyen ve kendisini PKK destekçisi olarak tanımlayan bir kişinin davasında bilirkişi olduğunu belirtti. İsveç Yüksek Mahkemesi’nin, söz konusu kişinin Türkiye’ye iade edilmesine yeşil ışık yaktığını söyledi.

‘İlk kez yeşil ışık yaktı’

Davaların birinde bilirkişilik de yapan Levin, Twitter’da şunları dedi:

*İsveç Yüksek Mahkemesi ilk kez, kendini PKK destekçisi olarak tanımlayan bir kişinin Türkiye’ye iadesine yeşil ışık yaktı. Söz konusu kişi uyuşturucu suçundan hüküm giydiğinden dolayı bu dava, önceki davalardan farklı.

*Türk makamları, bu kişiyi herhangi bir terör suçuyla suçlamayacağına söz vererek sadece uyuşturucuyla ilgili bir suçunun cezasının geri kalanını (2014’te hapishaneden erken tahliye edildi) çekmesi için geri gönderilmesini talep etti.

*Yüksek Mahkeme, bu kişinin siyasi faaliyetlerinin suçlamadan sonra yaratılmış olmadığına tam olarak ikna olmadı ve zulüm görme riski taşımadığına karar verdi. Dolayısıyla, iadeye engel bir durum görmediler.

*Şimdi tüm gözler, Türkiye’deki mahkemelerin bu kişiyle ilgili sözünü tutup tutmayacağı ve kendisine nasıl davranacağı üzerinde olacak.

Başka bir dava daha var

*Cuma başka bir davada da, PKK adına terörü finanse etme ve şantaj yapmaktan şüphelenilen bir kişi hakkındaki kararın açıklanması bekleniyor.

*Birlikte ele alındığında, bu iki davanın İsveç’in Ankara’yı PKK konusunda ikna etme çabalarında büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum.

*Türkiye sadece yeni yasalar değil, somut sonuçlar da talep etti. Cuma günkü davadaki suçlamalar çok somut ve Türkiye artık suçluların iadesini işaret edebilir.