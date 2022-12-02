İsveç, hakkında hapis cezası bulunan bir kişiyi Türkiye’ye iade etti

İsveç’in hakkında altı yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat’ı Türkiye’ye iade ettiği bildirildi.

AA’nın haberine göre Tat, hakkında verilen hapis cezası nedeniyle 2015’te İsveç’e giderek iltica talebinde bulundu ancak ret yanıtı aldı.

Bir süre önce İsveç’te polis tarafından gözaltına alınan Tat, Mölndal’daki gözetim merkezine götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Tat, uçakla Türkiye’ye gönderildi.

Mahmut Tat’ı taşıyan ve başkent Stockholm’den havalanan uçak, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na indi.

Polisler tarafından uçaktan alınan Tat, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Tat’ın, bu gece İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’nde gözaltında tutulacağı öğrenildi.

‘PKK/KCK üyeliği’ suçlamasıyla hakkında altı yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat’ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti. Haziranda Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti.

Bu gelişmeden sonra, üye ülkeler, kendi ulusal meclislerinde iki ülkenin NATO üyeliğini onaylama başlamıştı. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girebilmesi için üye olan tüm ülkelerin meclislerinde bunu onaylaması gerekiyor.

İki ülkenin üyeliğini onaylamayan sadece Macaristan ve Türkiye kaldı. Macaristan Başbakanı Orban’ın özel kalemi, ülkesinin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini Türkiye’den önce onaylayacağını dile getirdi. İki ülkenin üyeliğinin onaylanması için gereken yasa Macaristan parlementosuna sunuldu ama henüz oylanmadı.

Bu kapsamda ‘terörle mücadele yasası’nı da değiştiren İsveç ekim başında, NATO üyelik sürecine yönelik endişeleri gidermek için ‘somut adımlar attığını’ özetleyen bir ‘motivasyon’ mektubunu Türkiye’ye göndermişti.