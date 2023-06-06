Varlık yöneticisi: Yatırım için TL yüzde 20 değer kaybetmeli

Reuters ajansına konuşan yabancı bir varlık yöneticisi, Türkiye’ye yatırım yapmanın henüz erken olduğunu söyleyerek, TL’nin yüzde 20 daha değer kaybetmesini beklediklerini dile getirdi.

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Piyasaların sevdiği bir isim olan Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye bakanlığı koltuğuna oturmasının ardından yabancı yatırımcıların ilgisinin artması bekleniyor.

Piyasa aktörleriyse Türkiye’ye yatırım yapmak için henüz ‘erken’ olduğunu dile getiriyor.

Reuters’a konuşan varlık yönetim şirketi Union Bancaire Privée yöneticisi Lamine Bougueroua, “Türk Lirası’nın cazip olduğu noktadan çok uzaktayız” diyerek yatırım yapmayı düşünmek için TL’de yüzde 20’lik bir değer kaybı daha görmek isteyeceklerini belirtti.

İktidar, özellikle seçim döneminde düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyordu. Uzmanlar, TL’nin olması gerekenden daha değerli olduğunu söylüyordu. Seçimlerden sonra ekonomide ‘normalleşme’ sinyalleri verilirken, kur da hareketlendi.

Dolar/TL Mehmet Şimşek sonrası ilk iş gününe 21 seviyesinin üstünde başlamıştı. Dolar şu an 21,5 seviyesindeyken seçimlerden önce 20 liranın altındaydı.