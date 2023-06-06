DEVA-Gelecek grubu için henüz somut formül yok

DEVA Partisi, Gelecek Partisi’yle Meclis’te grup kurmaya çalıştıklarına dair haberler için “Yetkili kurullarımızın görüşüp karara bağladığı somut bir formül söz konusu değildir” diye açıklama yayımladı.

Fotoğraf: AA

CHP listelerinden seçime katılan DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 milletvekili çıkarmıştı. Seçilen milletvekilleri partilerine dönerken iki partinin Meclis’te grup kurmak için gerekli sayı olan 20’ye ulaşması için görüştüğü gündeme gelmişti.

Öyle ki iki partinin birleşmesi ve eş başkanlık uygulanması formülünün de masada olduğu iddiası kamuoyuna yansımıştı.

DEVA Partisi karara bağlanan bir formül olmadığını duyurdu. Partinin açıklaması şöyle:

*28’inci dönem milletvekilliği seçimleri sonrasında TBMM’nde grup kurma ve bununla ilgili diğer hususlarda yazılı ve görsel medyada çeşitli haber ve değerlendirmeler yer almaktadır.

*TBMM’de grup kurma ve bununla ilgili diğer konularda gündeme gelen düşünce ve seçenekler partimizin yetkili organlarında ve karar süreçlerinde tüm yönleriyle değerlendirilecek olup bu aşamada yetkili kurullarımızın görüşüp karara bağladığı somut bir formül söz konusu değildir.

Bir siyasi partinin Meclis’te grup kurması için en az 20 milletvekili sayısına ulaşması gerekiyor. Grup kuran siyasi partilerin Meclis’te konuşma süreleri daha uzun olurken grup toplantısı düzenleyebiliyor ve komisyonlara üye verebiliyor.