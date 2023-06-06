Türkiye’de telefon alanlar bir tane de devlete alıyor

Türkiye’de telefon almak isteyenler, en az ürünün fiyatı kadar devlete vergi ödüyor.

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Türkiye’de satılan teknolojik ürünlerin fiyatları kurdaki rekorlar nedeniyle artmaya devam ederken buna bir de vergiler ekleniyor.

Dün Apple, Türkiye’de fiyatlara yılın üçüncü zammını yaptı. Buna göre en düşük iPhone 14 fiyatı 35 bin 999 liradan 37 bin 999 liraya yükseldi. Bu telefonun ABD’deki satış fiyatıysa 829 dolar (17 bin 838 lira).

Yani Türkiye’de kullanıcılar, teknolojik ürün aldığında, verdiği ücretin yarısı devlete gitmiş oluyor.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl’ün hesaplamasına göre vergisiz fiyatı 25 bin lira olan bir cep telefonundan 25 bin 55 lira vergi alınıyor. Bunun büyük kısmı (14 bin 140 lira) özel tüketim vergisi. Böylelikle kullanıcılar asıl fiyatı 25 bin lira olan bir telefona 50 bin 55 lira ödeyerek ulaşmış oluyor.