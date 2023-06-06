CHP’de kongre takvimi belli oldu

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ALTAN SANCAR

CHP’nin bugün düzenlenen MYK’sında alınan ‘hızlı kongre’ kararının takvimi belli oldu. Buna kongre süreci bugün başlayacak ve 15 Ekim Pazar günü sona erecek. Büyük kurultaysa yine parti meclisinin belirleyeceği takvimde yapılacak.

Fotoğraf: AA

CHP Sözcüsü Faik Öztrak bugün yaptığı açıklama ile kongre takviminin işletileceğini duyurmuştu. Öztrak’ın açıklamasının ardından kongre takvimi netleşti.

Buna göre bugün üyelik adreslerinin, adrese dayalı nüfus kayıtları esas alınarak oluşan seçmen kütük bilgilerine göre güncellenmesi işlemlerinin başlamasıyla başlayacak süre. 15 Ekim Pazar günü yapılacak son il kongresiyle tamamlanacak. Ardından CHP parti meclisi toplanarak büyük kurultayın gününe karar verecek.

CHP’nin kongre takvimi şöyle işleyecek:

6 HAZİRAN 2023 SALI 1- 6 Haziran 2023 Salı günü yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca, KONGRE TAKVİMİNİN BAŞLAMASI VE TAKVİMİN İLANI 2- Üyelik adreslerinin, adrese dayalı nüfus kayıtları esas alınarak oluşan seçmen kütük bilgilerine göre güncellenmesi işlemlerinin başlaması. 7 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA Muhtarlık esasına göre tanzim edilmiş ÜYE ÇİZELGELERİNİN hazırlanmaya başlanması. 8 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE Muhtarlık esasına göre tanzim edilmiş ÜYE ÇİZELGELERİNİN Genel Sekreterlik tarafından İl ve İlçe Başkanlıklarına gönderilmeye başlanması. 12 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ ÜYE ÇİZELGELERİNİN İlçe Başkanlıklarında ASKIYA ÇIKARILMASI ve itiraz süresinin başlaması. (Saat 10.00) (İtiraz, ilçe yönetim kuruluna yapılır.) 19 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ İlçe Başkanlıklarında askıya çıkan ÜYE ÇİZELGELERİNİN ASKIDAN İNDİRİLMESİ ve ÜYE ÇİZELGELERİNE yapılacak itirazın son günü. (Saat 18.00)

21 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA

Üye çizelgelerine yapılan itirazların İLÇE YÖNETİM KURULLARI tarafından karara bağlanmasının son günü.

23 HAZİRAN 2023 CUMA 1- İlçe Yönetim Kurulu kararına karşı, itirazcının veya kararın ilgilisinin İl Yönetim Kuruluna itirazının son günü. (Saat 18.00) (İtiraz doğrudan İl Yönetim Kuruluna sunulabileceği gibi İlçe Başkanlığı kanalı ile de gönderilebilir.) 2- İlçe Başkanlıklarının itiraz hakkında değerlendirme ve görüşlerini İl Başkanlığına aktarmasının son günü. 25 HAZİRAN 2023 PAZAR 1- İtirazcının doğrudan veya İlçe Başkanlığı aracılığı ile yaptığı itirazların İL YÖNETİM KURULU tarafından karara bağlanmasının son günü. 2- İl Başkanlığının kararını, kesinleşmiş haliyle uygulanması için İlçe Başkanlığına bildirilmesinin son günü.

3 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ

İlçe Kongresi Delege Seçimlerinin Başlangıç Tarihi