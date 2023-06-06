Kılıçdaroğlu: Depremzedelere kesilen elektrik faturalarını silin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremzedelere kesilen toplu elektrik faturalarının silinmesini istedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında elektrik faturaları ertelenmişti. Seçimden sonra toplu şekilde faturalar kesilmeye başladı. Yurttaşlar, yüksek gelen bu faturalara tepkili. Bir Tepki de Kılıçdaroğlu’ndan geldi.

Kılıçdaroğlu’nun Twitter’dan paylaştığı ilgili mesaj şöyle:

“Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin.”