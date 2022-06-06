Akşam Postası / 6 Haziran 2022

Otobüste kadın yolcunun gizlice fotoğrafını çeken erkek serbest bırakıldı

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde İETT otobüsünde kadın yolcunun fotoğrafını çekerken yakalanan ve gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı.

Nebati’den itiraf: Enflasyon için tedbir almak yerine büyümeyi tercih ettik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’de ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürmek için sert tedbirler almak yerine büyümeyi tercih ettiğini belirtti.

24 maddelik yol haritası: ‘Altılı masa’ seçim güvenliğini nasıl sağlayacak?

‘Altılı masa’ yetkilileri geçen ay kurdukları Seçim Güvenliği Komisyonu’nun çalışmalarına dair ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

Anket: AKP’de düşüş sürüyor, CHP yerinde saydı, İYİ Parti yüzde 20’yi aştı

ORC Araştırma’nın haziran anketine göre yüzde 27,7 seviyesine kadar düşen AKP’deki erime sürüyor. Ankette CHP’nin yüzde 23,8, yükselişe devam eden İYİ Parti’ninse yüzde 20,6 oy topladığı görüldü.

Kanal İstanbul ibaresi ‘uçuruldu’: Finansman krizi mi?

İki katı fiyatına gizlice tekrarlanan Halkalı-Ispartakule arası demiryolu inşaatı ihalesinden ‘Kanal İstanbul geçişi’ ibaresi çıkarıldı.

Cerrahpaşa’da iş bırakan asistanlar: Şiddetin nedeni ‘Giden gitsin’ gibi söylemler

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı asistanlarından Dr. Maryam Arslan’ın görev yaptığı yoğun bakım ünitesinde hasta yakınının saldırısına uğraması iş bırakılarak protesto edildi. Anabilim dalı asistanları bir gün süreyle ameliyatlara girmedi, yoğun bakım ünitesinde çalışmadı.

HDP’de kongre hazırlığı: Halkların iradesini Meclis’e anahtar güç olarak taşıyacağız

HDP 4’üncü Büyük Konferansı, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenleniyor. İki gün sürecek konferansta kapatma davasının hedefindeki partinin izleyeceği yol haritası ele alınacak.

13 yaşındaki çocuğa kaçak Kuran kursunda cinsel istismar

İstanbul Sultanbeyli’de, 13 yaşındaki erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı Cennet Bahçesi Erkek Kuran Kursu’nun kaçak olduğu ortaya çıktı.

Merkez Bankası’nda ‘liralaşma’ hamlesi

Merkez Bankası (MB), daha önce sinyalini verdiği şekilde, TL cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığını artırıcı adımları hayata geçirdi.

‘Milletin dili’ demişti: Erdoğan’ın ‘sürtük’ ifadesi AKP tabanında destek bulmuş

Aksoy Araştırma’nın anketine katılanların yüzde 39’u Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerine katılanlara ”Sürtük” demesine destek verdi. Bu oran AKP seçmeni arasında yüzde 71,4 oldu.

Babacan canlı yayında savcı ve mahkemeye seslendi: Gezi’de mağdur değilim

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gezi davasında ‘şikayetçi’ olarak yer almasıyla ilgili olarak savcılığa ve mahkemeye ‘‘Gezi davasıyla ilgili şahsi bir mağduriyetim yok” sözleriyle seslendi.

Britanya’da yüzde 80 çalışıp yüzde 100 maaş alma dönemi başlıyor

Britanya haftada dört gün çalışma düzenine geçiyor. Dünyanın en büyük dört gün çalışma pilot uygulamalarından biri olan çalışma düzenine yaklaşık 70 şirket katılıyor.

Mercedes 1 milyona yakın aracı geri çağırıyor

Alman otomotiv devi Mercedes, 1 milyona yakın aracı, fren sistemlerinde oluşabilecek sorunları göz önüne alarak geri çağırıyor.