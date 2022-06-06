Otobüste kadın yolcunun gizlice fotoğrafını çeken erkek gözaltında

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde İETT otobüsünde kadın yolcunun fotoğrafını çeken erkek gözaltına alındı.

Kadıköy-Ataşehir seferindeki İETT otobüsünde seyahat eden M.B., cep telefonuyla yan koltukta oturan kadın yolcunun gizlice fotoğraflarını çekti. Yolcuların durumu fark etmesi üzerine fotoğraf çektiğini inkar eden şahıs, diğer yolcuların telefonuna el koyarak çektiği fotoğrafları göstermesi üzerine itiraf ederek, “Kaçmam, mühendisim ben, iki çocuk babasıyım, özür dilerim“ dedi. Acıbadem civarında durdurulan otobüse polis ekibi çağrıldı.

Polis ekipleri fotoğraf çektiği gerekçesiyle M.B.’yi gözaltına alarak Kadıköy Acıbadem Polis Merkezi’ne götürdü.

AA’nın aktardığına göre şüpheli ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’den adli makamlara sevk edilecek.