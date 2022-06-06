Otobüste taciz: Fotoğraf çekerken yakalandı, ‘Mühendisim, çocuğum var’ dedi

İstanbul Ataşehir’de İETT otobüsünde kadın yolcunun fotoğrafını çeken erkek, diğer yolcular tarafından fark edilince, “Mühendisim, iki çocuk babasıyım” diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülere göre, otobüste yolculuk sırasında bir kadının fotoğraflarını çeken erkek yakalandı. Fotoğraf çektiğini inkar eden şahıs, diğer yolcuların telefonuna el koyarak çektiği fotoğrafları göstermesi üzerine itiraf ederek, “Kaçmam, mühendisim ben, iki çocuk babasıyım, özür dilerim“ dedi.

‘Hoşuma gitti çektim’

Tacize tanıklık eden bir kadın yolcu görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak şunları söyledi: ”Az önce işe giderken 16 M otobüsünde yaşadığım olay elim ayağım titriyor! ‘İki çocuk babasıyım, mühendisim’ diyor! Polis geldi aldı ama biliyorum ki hiçbir ceza almayacak!

Ve o kadar pişkin ki ‘Hoşuma gitti çektim’ diyor! Daha çok detay var ama sinirim o kadar bozuk ki anlatamıyorum! Allah hepinizin belasını versin!”