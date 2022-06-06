Britanya’da yüzde 80 çalışıp yüzde 100 maaş alma dönemi başlıyor

Britanya haftada dört gün çalışma düzenine geçiyor. Dünyanın en büyük dört gün çalışma pilot uygulamalarından biri olan çalışma düzenine yaklaşık 70 şirket katılıyor.

Deneme uygulaması ‘daha kısa çalışma, aynı maaş’ı savunan bir kampanya grubu tarafından organize edildi.

Verimliliği artırmayı amaçlayan pilot uygulamada çalışanlar maaşlarının yüzde 100’ünü alacak ancak normalde çalıştıklarının yüzde 80’ini kadar çalışacak.

Oxford ve Cambridge üniversitelerinin yanı sırada ABD’deki Boston College’dan akademisyenler düşünce kuruluşu Autonomy işbirliğiyle denemeyi yönetecek.

Pilot uygulamaya katılan şirketler arasında yazılım geliştirme, kariyer, hayır kurumları ve restoran gibi farklı sektörler yer alıyor.