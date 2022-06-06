Mercedes 1 milyona yakın aracı geri çağırıyor

Alman otomotiv devi Mercedes, 1 milyona yakın aracı, fren sistemlerinde oluşabilecek sorunları göz önüne alarak geri çağırıyor.

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Şirket, cumartesi günü, eski model araçların sahipleriyle iletişim kurularak fren sistemlerinin ‘ileri derecede aşınma’dan etkilenebileceği ihtimalinden bahsedileceğini ve 70 bini Almanya’da 993 bin 407 aracın geri çağrılacağını açıkladı.

Açıklamaya göre piyasadan çekilecek araçlar 2004-2015 yılları arasında piyasaya sürülen ML, GL ve R serisinden.

”O araçların bazılarında frenlerin ileri derecedeki aşınmadan etkilenebileceğini tespit ettik. Özellikle sert ve ani manevra ve frenlerde fren servosunda mekanik arızaya neden olabilir. Bu çok nadiren rastlanacak bir durum da olsa kaza ve yaralanma riskini artırabilir” ifadelerini kullanan şirket yönetimi geri çağırma işlemininin hemen başlayacağını duyurdu. Geri çağrılan araçların teknik ekipler tarafından inceleneceği ve gerek varsa parçalarının değiştirileceği belirtildi.

Mercedes, geçen yıl şubat ayında da ‘eCall’ sistemindeki bir hata nedeniyle 1 milyonu aşkın aracı toplatmıştı.

2018’den beri Avrupa Birliği sınırlarında satılan araçlarda bulunması zorunlu olan eCall sistemi acil durumda sürücülere acil destek vermeyi amaçlıyor. Kaza yapan bir aracın konumu belirlenerek acil durum ekiplerine konum gönderiyor. Ancak, tespit edilen hata nedeniyle acil durumlarda yanlış konum gönderilebildiği belirlenmişti.