Birleşik Kamu-İş: 3600 ek gösterge için çok geç kalındı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, iktidarın 3600 ek göstergede geç kaldığını kaydetti: “Enflasyonla bir ay bile sürmeden kamu emekçileri ve emeklilerin elinden geri alınacak.”

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Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre mayısta yıllık enflasyon yüzde 73,50’ye yükselerek 24 yılın zirvesine çıktı. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse mayısta yıllık enflasyon yüzde 160.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tüm memurların ek göstergelerinin 600 puan yükseltileceğini duyurmuştu: “Yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacak. Artışlar elbette, halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır.”

‘Temmuzdaki zamlar TÜİK aracılığıyla çalınmamalı’

Birleşik Kamu-İş’in açıklamasında şunlar dendi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu akşam müjdelediği 3600 ek gösterge haberi her ne kadar tüm çalışanlara verilecek olsa da, gelecek yılbaşında maaşlara yansıyacak 1000-1200 lira farkla bu enflasyonla bir ay bile sürmeden kamu emekçileri ve emeklilerin elinden geri alınacaktır.

3600 ek gösterge talebi her ne kadar konfederasyonumuzun yıllardır hükümetten istediği bir hak olsa da, geç verilen hak bir işe yaramayacaktır. AKP İktidarı seçim kaybetme korkusu ile hareket etmektedir. Kamu emekçileri ve emeklilere gerçekçi bir iyileştirme yapmak isteniyorsa temmuz ayında verilecek zamları TÜİK aracılığıyla yurttaşlardan çalmaması gerekmektedir. 3600 ek göstergenin yanı sıra hakkımız olan enflasyon farklarını TÜİK’in açıkladığı çarpıtılmış oranlardan değil, çarşı ve pazardaki fahiş fiyat artışlarına göre belirlemesi gerekmektedir.”