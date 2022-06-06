Merkez Bankası’nda ‘liralaşma’ hamlesi

Merkez Bankası (MB), daha önce sinyalini verdiği şekilde, TL cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığını artırıcı adımları hayata geçirdi.

MB’nin bankalara gönderdiği yazıda adımların ‘teminat havuzunda TL varlıkları destekleyici düzenlemeler kapsamında, APİ fonlamasında DİBS (devlet iç borçlanma senedi) teminat kullanımını artırmak’ için atıldığı belirtildi.

Ayrıca TL varlıkların teminat sistemindeki ağırlıklarının artırılmaya devam edileceği de belirtildi.

Bankalara iletilen yazıda 24 Haziran’dan itibaren geçerli olacak adımlar şöyle:

*TL İşlemleri ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatı’nda yer alan teminat çeşitleri ve iskonto oranlarında değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda TÜFE’ye endeksli kıymetlerin iskonto oranı yüzde 15’ten yüzde 30’a çıkartıldı.

*Tüm swap işlemleri için uygulanan teminat blokajının minimum yüzde 45’inin DİBS sepetinden oluşmasına karar verildi (önceki oran yüzde 30).

*Bankalar arası para piyasasında DİBS teminat bulundurma koşulunu yüzde 45 olarak belirlenmesine karar verildi.

*Hazine’nin yurt içinde altın ve yabancı para cinsi geçerli iskonto oranları uygulanarak sadece teminat olarak kabulüne kadar verildi.