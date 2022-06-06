Nebati ‘dar gelirli’ açıklamasını Twitter’dan toparlamaya çalıştı

Hükümetin ekonomi politikalarıyla ‘dar gelirliler hariç üretici firmalar ve ihracatçılar kar ettiğini’ söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sözlerine Twitter’dan ‘açıklık getirmeye’ çalıştı: “Dar gelirli vatandaşlarımızın refah seviyesini korumayı önceliklendirdik.”

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Resmi enflasyonun yüzde 73,50’yle 24 yılın zirvesine çıkmasına rağmen ekonomi yönetiminden hiçbir sıkılaştırıcı önlem gelmemesi ekonomistleri şaşkına çevirirken, Nebati’nin AKP’nin hafta sonu düzenlediği toplantıdan aktarılan sözleri, bu ‘eylemsizliğin’ nedenlerini net bir şekilde ortaya koymuştu.

Nebati’nin ‘itiraf’ niteliğindeki açıklamaları şöyleydi: “Dövizi düşürmek için yüksek faiz artışı yapabilirdik. Ama o zaman üretim bundan olumsuz etkilenirdi. Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Yüksek faiz artışı yapardık. O zaman üretim dururdu. Kur korumalı TL’ye geçerek bir yandan doları frenledik. Diğer yandan üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor. Büyümeyi tercih ettiğimiz için büyüme rakamları iyi geliyor, büyüme istihdama da olumlu olarak yansıyor. Ama biz dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik gelirlerini arttırıcı düzenlemeler yapıyoruz. Böylece onları enflasyonun karşısında korumaya çalışıyoruz.”

‘Asla göz ardı etmediğimiz temel konu’

Bakan, sözlerinin tepki toplaması üzerine Twitter hesabından şunları yazdı: “Ekonomi politikalarımızın esası; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyümek ve büyümenin getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtmaktır.

Ekonomi politikalarımızın tasarlanma aşamasında asla göz ardı etmediğimiz temel konulardan biri de dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmak, refah seviyesini yükseltmek ve bu doğrultuda gerekli uygulamalarla tedbirleri ivedi bir şekilde hayata geçirmektir.

‘Tedbirleri hayata geçireceğiz’

Bu kapsamda, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı korumak amacıyla sosyal desteklerden vergi indirimlerine, tarımsal desteklerden enerji sübvansiyonlarına kadar gerekli tüm tedbirleri alarak vatandaşlarımızın gelir düzeyini ve refah seviyesini korumayı önceliklendirdik.

Uyguladığımız politikalarla artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz.”