Babacan canlı yayında savcı ve mahkemeye seslendi: Gezi’de mağdur değilim

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gezi davasında ‘şikayetçi’ olarak yer almasıyla ilgili olarak savcılığa ve mahkemeye ‘‘Gezi davasıyla ilgili şahsi bir mağduriyetim yok” sözleriyle seslendi.

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Haziran 2013’teki Gezi eylemleri sırasında Davutoğlu, AKP hükümetinin dışişleri bakanı, Babacan’sa başbakan yardımcısıydı.

Dokzu yıl sonra sonuçlanan Gezi davasında sanıklara ceza yağdırılmasının ardından AKP’den ayrılan iki ismin iddianamede müşteki, yani şikayetçi olarak yer almaları tepkilere neden olmuştu.

‘Şikayetçi olmadık’

İki isim de yaptıkları açıklamalarda, kendilerinin şikayetçi olmadıklarını, savcılığın o dönemki görevleri nedeniyle tek taraflı olarak isimlerini listeye yazdığını belirtmişti.

Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu geçen gün, avukatı aracılığıyla Gezi Parkı Davası’na bakan İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe vermiş, “Müvekkilimiz davaya hiçbir zaman iştirak etmemiş, kimseden şikayetçi olmamıştır” demişti.

‘Mağdur değilim’

FOX TV’de yayınlanan ‘Çalar Saat’ programına konuk olan DEVA lideri Babacan konuyla ilgili şöyle konuştu: ‘‘Yeniden ilan ediyorum bütün Türkiye’ye. Savcılık da mahkeme de duysun: Gezi davasıyla ilgili şahsi bir mağduriyetim yok. Mağdur değilim. Bununla ilgili hiçbir başvurum yok ki geri çekileyim.’‘

Babacan canlı yayın sırasında ‘Türkiye eşit değil Erdoğan’ yazdı

‘Türkiye eşit değildir Erdoğan’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında söylediği “Bu kardeşinize saldırmak Türkiye’ye saldırmaktır” sözlerini değerlendiren Babacan, şöyle konuştu: “Bu tipik otoriter liderlerin görevlerinin son dönemlerde söylediği ifadeler. 50+1’le seçimi kazanan cumhurbaşkanı nasıl ‘Ben Türkiye’yim’ der? ‘Türkiye eşittir Erdoğan’ denklemini kurmaya çalışıyor. Türkiye eşit değildir Erdoğan. Türkiye, Erdoğan’dan çok büyüktür. ‘Ben olmazsam Türkiye olmaz’ demeye getiriyor. Bu ülkenin aslanlar gibi gençleri, pırıl pırıl siyasetçileri var. Türkiye’de ülkeyi kendisinden çok daha iyi yönetecek güçlü bir kadro var. Artık Erdoğan dönemi bitiyor. Müsait bir yerde inmesi lazım.”

‘Mutabakat sağlanamazsa adayım’

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin de konuşan Babacan şunları kaydetti: “Olur da altılı masa herhangi bir şekilde ortak bir aday belirleyemezse, ortak aday konusunda mutabakat sağlanamazsa o zaman DEVA Partisi’nin genel başkanı Ali Babacan doğal olarak cumhurbaşkanı adayıdır. Önceliğimiz ve temel hedefimiz ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemek ve adayımızın ilk turda açık farkla seçimi kazanmasıdır.”