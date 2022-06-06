Kozmetik ürünlerine yüzde 30-40 bandında zam yolda

Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, petrokimya ile enerji fiyatlarındaki artış ve enflasyonun kozmetik ürünlerine yüzde 30-40 oranında zam olarak yansıyacağını söyledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre mayısta yıllık enflasyon yüzde 73,50’ye yükselerek 24 yılın zirvesine çıktı. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse mayısta yıllık enflasyon yüzde 160.

Maliyetlerin şu an fiyatlara yansımadığını söyleyen Kutanoğlu, kozmetik sektörünün petrokimya ürünlerine bağımlı olduğunu ve bu ürünlerin artışının yani sıra enerji maliyetlerinin de çok arttığını söyledi.

BloombergHT’ye konuşan Kutanoğlu, bu maliyet kalemlerinin yanı sıra asgari ücret zammının yanı sıra enflasyondaki artıştan dolayı mayısta çalışanlarına yüzde 20 bandında bir zam yaptıklarını söyleyerek şunları dedi: “Çünkü enflasyon karşısında yapmış olduğumuz zammın onlar için çok bir anlamı olmadı. Bütün bunlar diğer maliyetlerle bir araya gelince ürünlerde yüzde 30-40 bandında artışa sebebiyet verecek. Bu artışlar raflara henüz yansımadı. Raflara ne kadar geç yansıtabilirsek o kadar halkımız için iyi olduğunu düşünüyoruz. Zamların temmuz değil ama ağustos ayında yansıyacağını düşünüyorum. Kur artışlarının da etkisini görebiliriz.”