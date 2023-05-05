Akşam Postası / 5 Mayıs 2023

Kılıçdaroğlu hesapladı: Erdoğan’ın açıkladığı çay fiyatı maliyetinden düşük

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 11,30 lira olarak açıkladığı çay fiyatını maliyetinden az buldu. Kılıçdaroğlu, göreve gelir gelmez fiyatın refah payıyla beraber en az 15 liraya çıkarılacağını açıkladı.

Bekir Ağırdır: Kılıçdaroğlu lehine sandıkta patlama beklenebilir

Araştırmacı Bekir Ağırdır, seçimlerde olası bir ikinci turda gençlerin tepkisinin baskın hale gelebileceğini belirterek ”İkinci turda sandıklarda Kemal Kılıçdaroğlu lehine patlama da beklenebilir” dedi.

Öcalan’la görüşme: İmralı’ya gidenler ‘teknik ekip’miş

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşülmediğini, İmralı’ya sadece bakanlıktan ‘teknik ekip’ gittiğini öne sürdü.

Rus ve Macar bot hesapları Türkiye Twitter’ında

Veri analizi firması Datailor’ın raporuna göre yaklaşık 12 bin Rus ve Macar menşeli hesap Türkiye Twitter’ında etkinleştirildi.

Genco Erkal, ‘tek dileği’ni açıkladı: 15 Mayıs’ta, 21 yıllık karabasandan kurtulmak

Vehbi Koç Ödülü bu yıl tiyatro sahnesinde 64’üncü yılını dolduran Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu’na verildi.

Demirören’in ‘Ödedim’ açıklamasındaki borç muamması

Resmi açıklamlara göre Ziraat Bankası’na 895 milyon dolarlık borcun şimdiye dek yalnızca yüzde 3’ünü ödeyen Demirören Holding, 2020’den bu yana bankalara 1,3 milyar dolar ödediğini iddia etti.

Şentop, ‘Sokağa çıkmayın’ çağrısını provokatif buldu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim akşamında sevinç gösterisi amacıyla sokağa çıkılmamasına dair çağrısını provokasyon saydı.

AKP mühürlü oy pusulaları hakkında suç duyurusu

CHP, Avustralya’da AKP’ye basılmış mühürlü pusulalar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Volkan Konak gençlere seslendi: Yıkın bu utanç duvarını

Müzisyen Volkan Konak, “Gençler yıkın bu utanç duvarını ve istikbalinizi ellerinize alın” diyerek gençleri oy kullanmaya çağırdı.

Erdoğan ‘tarihi yeniden yazdı’: Yıllarca petrol kuyularını betonladılar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefete yüklenerek yıllarca petrol kuyurularının betonlandığını öne sürdü.