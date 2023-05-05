Volkan Konak gençlere seslendi: Yıkın bu utanç duvarını

Müzisyen Volkan Konak, “Gençler yıkın bu utanç duvarını ve istikbalinizi ellerinize alın” diyerek gençleri oy kullanmaya çağırdı.

Fotoğraf: Twitter

Karadenizli şarkıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkanlık sistemini futboldan verdiği bir örnekle anlattı ve bu ‘çağ dışı sistemi içine sindirenlerin bu sistemden beslenen menfaatçiler’ olduğunu söyledi.

Gençlere, ‘Yıkın bu duvarı’ diyerek özgürlükleri için oy kullanma çağrısında bulunan Konak şunları kaydetti:

“Bahtsız ülkemdeki külüstür başkanlık sistemini anlatan bir örnek; bir kişi hem futbol federasyon başkanı, hem kulüp başkanı, hem takımın antrenörü, hem de maçın hakemi. İşte bu çağ dışı sistemi içine sindiren kişiler kusura bakmasınlar ama ya dünyadan haberleri yok ya da bu sistemden beslenen menfaatçilerdir. Gençler yıkın bu utanç duvarını ve istikbalinizi ellerinize alın. Bu yüzden genç kardeşlerim rüzgar gibi hür, cesur bir şekilde özgürlüğünüz için oy kullanın!”