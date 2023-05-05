AKP mühürlü oy pusulaları hakkında suç duyurusu

CHP, Avustralya’da AKP’ye basılmış mühürlü pusulalar hakkında suç duyurusunda bulundu.

720 oy pusulasında AKP’ye mühür basılmıştı. (AA)

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter’dan Avustralya’da açılmamış oy pusulalarında mühür vurulduğunu duyurmuştu. Işık’ın paylaştığı görselde, mührün AKP’ye vurulduğu görülüyordu. Işık mesajında şunları yazmıştı: “Avusturalya’dan bir sandık yetkilisi arkadaşımız yazmış. Fotoğrafını da göndermiş. 720’lik açılmamış oy pusulalarında bir partinin mührü vurulmuş pusulalar çıkmış. Sandık başındaki bir yetkili yakalamış, tutanak tutulmuş. Kabine girmeden önce pusulalarınızı mutlaka kontrol edin.”

Avusturalya'dan bir sandık yetkilisi arkadaşımız yazmış. Fotoğrafını da göndermiş. 720'lik açılmamış oy pusulalarında bir partinin mührü vurulmuş pusulalar çıkmış. Sandık başındaki bir yetkili yakalamış, tutanak tutulmuş. Kabine girmeden önce pusulalarınızı mutlaka kontrol edin. pic.twitter.com/3qQFI7fjkB — Candaş Tolga Işık (@ctisik) May 5, 2023

CHP’den suç duyurusu

CHP’nin yurt dışı örgütü, bu konuda suç duyurusunda bulunduğunu Twitter’dan duyurdu. Hesaptan şikayet dilekçesi paylaşılırken şu not de eklendi: “Avustralya Sidney 2-G sandığında, bugün açılmamış oy pusulasında AKP’ye basılan mühür ile ilgili, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na suç duyurusunda bulunmaları için başvurumuzu yaptık.”