Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi projesinin ihalesine Danıştay’dan bozma

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CANAN COŞKUN

Millet bahçesine dönüştürülmesi için pisti kırılan Atatürk Havalimanı’yla ilgili ihalenin iptali istemiyle açılan davada Danıştay, yerel mahkemenin ihalenin hukuka uygun olduğuna dair kararını bozdu. Hukuki süreç devam etse de Atatürk Havalimanı arazisindeki inşaat tam gaz devam ediyor.

İstanbul Atatürk Havalimanı, Nisan 2019’da 3’üncü Havalimanı’ndaki hava trafiğiyle çakıştığı gerekçesiyle tarifeli uçuşlara kapatılmıştı, ancak pistler kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçaklarıyla yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklere hizmet vermeye devam ediyor.

Atatürk Havalimanı arazisinde süren inşaat (Fotoğraflar: Mimarlar Odası)

Ekim 2019’da ‘millet bahçesi’ hazırlıkları kapsamında apronda faaliyetleri sona eren tesis ve binaların yıkım işi için ihale yapıldı, kasımda da yıkım başladı. O günlerde havalimanı sahasının sadece millet bahçesi olarak kullanılmayacağı, yapılaşmaya açılacağının anlaşıldığı haberler yayımlandı. Buna göre havalimanı sahasına külliye, gençlik merkezi, müze, cami, devlet konuk evi, spor alanı, yaşam merkezi, afet toplanma alanı, fuar yapılması planlanıyordu.

Bu gelişmeler yaşanırken corona virüsü salgını sırasında maliyeti 2 milyar lirayı bulan iki pist kırılarak yerine pandemi hastanesi yapıldı. Hastanenin inşaatı AKP iktidarı boyunca en fazla ihale alan şirketlerden biri olan Rönesans Holding tarafından yapılmıştı.

Atatürk Havalimanı’na yapılmak istenen projenin ihalesi de Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesinde belirtilen doğal afet, salgın hastalık, savaş gibi durumlarda başvurulan usulle yapılabiliyor.

Mahkemenin gerekçesi: Konvansiyonel kalıp kullanıldı

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi de Atatürk Havalimanı’na yapılmak istenen projenin ihalesinin iptali için İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Mahkeme, Kasım 2022’deki kararında, ihaleyi hukuka uygun bulmuştu. Hiçbir bilirkişi incelemesine veya bilimsel rapora dayanmayan kararda, ‘inşaat alanında konvansiyonel kalıp sistemi kullanıldığından, sosyal donatı inşaatları, genel altyapı, peyzaj düzenlemesi ve rekreasyon alanı yapımı işlerini kapsadığından işin yapım tekniği açısından özellik arz ettiği’ belirtilmişti.

Danıştay: Kararı veren mahkeme yetkisiz

Danıştay 13’üncü Dairesi 4 Nisan’daki hükmüyle mahkemenin kararını ‘usulen’ bozdu. Daire, dava konusu işlemleri yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Ankara’da bulunması sebebiyle yargı yetkisinin Ankara İdare Mahkemesi’nde olduğunu belirtti.

İhalenin hukuka uygun olduğunu belirten yerel mahkemenin yetkisiz olduğunu savunan daire, bu kararı bozdu ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyayı bu mahkemeye yolladı.

Bu gelişmelerin gölgesinde Atatürk Havalimanı arazisindeki inşaat tam gaz devam ediyor.

Mahkeme, Atatürk Havalimanı’na ‘millet bahçesi’ projesi hakkında aylardır susuyor