Mahkeme, Atatürk Havalimanı’na ‘millet bahçesi’ projesi hakkında aylardır susuyor

CANAN COŞKUN

Atatürk Havalimanı’nda pistlerin kırılmasıyla yapımına başlanan ‘millet bahçesi’ ihalesinin iptali talebiyle açılan davada mahkeme suskunluğunu koruyor.

Mahkeme, 18 Mayıs’ta dava açan Mimarlar Odası’nın ‘telafisi imkansız zararlar yaşanmaması için yürütmeyi durdurma kararı verilmesi’ talebiyle ilgili üç buçuk aydır olumlu veya olumsuz herhangi bir karar vermedi. Bu sürede havalimanının yıkımına devam edildi.

Fotoğraf: CHP İstanbul

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, iş makineleriyle pistleri kırılan Atatürk Havalimanı’na yapılmak istenen millet bahçesi ihalesinin iptal edilmesi için TOKİ’ye karşı 18 Mayıs’ta dava açmıştı. O sırada söz konusu projenin bir imar planı da yoktu. Davaya İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi bakıyordu.

Savunmadan sonra incelenecekti

Mahkeme, Mimarlar Odası’nın davayı açmasından iki gün sonra (20 Mayıs) yürütmeyi durdurma talebini incelemek için davaya konu işlemlerin bilgi ve belgelerini istedi. TOKİ’ye bilgi ve belgeleri mahkemeye sunması için 10 gün süre verildi. Mahkeme, yürütmenin durdurulması talebinin davalının birinci savunmasının alınmasından ve belgelerin mahkemeye ulaşmasından sonra değerlendirileceğini belirtti.

10 gün süre tanınan TOKİ, bu karardan sonra mahkemeden ek süre talep etti. Mimarlar Odası da bunun üzerine 23 Mayıs’ta mahkemeye bir dilekçe daha sundu. Dilekçede, TOKİ’nin talebinin reddedilmesi talep edildi. Pistlerin kırılması ve dolayısıyla telafisi mümkün olmayan zararların ortaya çıkması nedeniyle mahkemeden bir kez daha ‘yürütmeyi durdurma’ kararı vermesi talep edildi.

10 gün daha süre verildi

Mahkeme bu talebi değerlendirmek yerine TOKİ’ye 10 gün daha ek süre verdi. Böylece TOKİ’ye 15 Haziran’a kadar süre tanınmıştı. TOKİ, nihayet 15 Haziran’da mahkemeye bir cevap dilekçesi sundu. Dilekçede, havalimanına yapılmak istenen millet bahçesi projesinin bir imar planı bulunduğundan bahsedildi, ancak ne ihale yapılırken ne de dava açılırken projenin bir imar planı vardı. İmar planı 27 Mayıs’ta askıya çıkmıştı.

Bu aşamadan sonra mahkeme, adli tatil başlayana kadar ‘yürütmenin durdurulması’ talebiyle ilgili olumlu veya olumsuz herhangi yanıt vermedi. Dosyada yalnızca Şehir Plancıları Odası ve Yapı & Yapı isimli şirketin davaya müdahil olma talepleri görüşüldü.

Mimarlar Odası avukatları da adli tatil başlayana kadar mahkemeye giderek ‘yürütmeyi durdurma’ talebinin değerlendirilmesini istedi, ancak talepleriyle ilgili bir yanıt alamadılar.

Nöbetçi mahkeme de sus pus

İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre adli tatil başladıktan sonra ‘yürütmeyi durdurma’ taleplerini nöbetçi idare mahkemelerinin yapması gerekiyordu, ancak Atatürk Havalimanı dosyasıyla ilgili nöbetçi mahkeme de bir karar vermedi.

Mimarlar Odası, 29 Temmuz’da mahkemeye yeniden bir dilekçe sunarak havalimanındaki tahribatın arttığını belirtti ve ‘acilen’ yürütmeyi durdurma kararı verilmesini talep etti. Söz konusu taleple ilgili bugüne kadar herhangi bir karar verilmedi.

Atatürk Havalimanı’nda telafisi olmayan zararlara neden olan proje, yargı sürecinin işlemesine karşın devam ediyor.