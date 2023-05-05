Akşener: İktidar devlet gücünü tehdit olarak kullanıyor

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İktidar devlet gücünü tehdit unsuru olarak kullanıyor” dedi.

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FOX TV’de ‘Liderler FOX’ta programına katılan Akşener‘in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*2019’dan itibaren bir şeyler değişti bu ülkede. İstanbul, Ankara, Adana gibi şehirlerin seçmen iradesiyle el değiştirmesi. İnsanlarda ‘Olabilirmiş’i getirdi.

*İktidar bugün devlet gücünü tehdit unsuru olarak kullanıyor. Mesela Togg. Hepimiz ‘almak zorundayız.’ Tamam alalım da bildiğim kadarıyla mesela trafikte dört tane Togg var.

‘Ya arkadaş sen bunu yapmak zorundasın zaten!’

*Zaten eleştirilmiyor bu tür şeyler. Hepimiz alkışlamaktan öldük yani. Ha babam alkışlıyoruz cümbür cemaat. Ya arkadaş sen bunu yapmak zorundasın zaten! Neyle yapıyorsun? Benim paramla yapıyorsun. Yani devletin harcadığı para kimindir? Milletin parasıdır.

*Onu denetleme hakkım var benim. Muhalefet olarak siyasetten bahsetmiyorum. Seçmen olarak, vatandaş olarak bahsediyorum.

‘Ne Kaan’ın ne de TCG Anadolu’nun açılışına davet edilmedim’

*Gabar’a beni gömecekti, Cudi’ye de Sayın Kılıçdaroğlu’nu. Şimdi o mezar kazılırken petrol bulundu. Ne kısmetli kadınım! Cudi’den bakalım ne çıkacak Sayın Kılıçdaroğlu’nun mezarı kazılırken.

*Ne Kaan’ın ne de TCG Anadolu’nun açılışına davet edilmedim. Detayları sorduğunuzda vatan haini oluyorsunuz. 15 Mayıs’tan itibaren denetleme devreye girecek.

*(İçişleri Bakanlığı’nın siz de olmasını ister misiniz?) Yani çok özel öyle de olsun böyle de olsun bir durum yok. Bakacağız, göreceğiz.

*Emekli, memur ve kamu işçilerine temmuzda en az yüzde 50 zam olacak.