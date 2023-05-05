Eski Fransız yetimhanesine ‘millet bahçesi’ konduruldu

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CANAN COŞKUN

AKP’li Beyoğlu belediyesi, yargı süreci tamamlanmadan kapısına kilit vurduğu eski Fransız Saint Joseph Yetimhanesi‘nin bahçesine ‘millet bahçesi’ kondurdu.

Fotoğraf: Diken

Atölye sahibi binaya giremiyor

Son olarak binanın kapısına kilit vurulmuştu. Yıllardır yetimhane binasında faaliyet gösteren kartonpiyer atölyesinin sahibi Cemal Cinbiz’in binaya girmesine izin verilmiyor. Cinbiz, üç haftadır yetimhane binasının kapısında nöbet tutuyor.

Cinbiz’in nöbeti sürerken yetimhaneni bahçesine süs havuzu yapıldı. Etrafına rengarenk plastik sandeleyeler yerleştirildi.

Molozla kapatılan yetimhane döneminden kalma çini ve tuğlaların üzerineyse yürüyüş yolu yapıldı.

Ne olmuştu?

Geçen haziranda Beyoğlu belediyesinin zabıta ekipleri ve çevik kuvvet polisleri, binadaki işletmeleri tahliyeye girişti. Baskında kartonpiyer kalıplarının yapıldığı atölyenin tüm malzemelerine el konuldu. Ekimde de yetimhane döneminden kalma sera ve merdiven demirleri söküldü. Üstüne bir de belediyenin talebiyle defterdarlık tarafından binaya kayyım atanması kararlaştırıldı.

Fransız başkonsolosluğu, kararın iptali için mahkemeye başvurdu, ama belediye ekipleri hukuki süreç tamamlanmadan aralıkta bahçedeki terasın bir kısmını da söktü.

Belediye ocakta yapının bahçesini kazarken yetimhane döneminden kalma çini ve tuğlalar ortaya çıktı. Ekipler, tuğla ve çinilerin üstünü apar topar toprakla kapattı.

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 17 Ocak 2023 tarihli yazısında binayı ‘korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı’ diye niteledi. Yazıda, inşai ve fiziki çalışmaların durdurulması, kuruldan izin alınmadan herhangi bir fiziki ve inşai uygulamanın yapılmaması, yapılan işlemlerle ilgili 10 gün içinde bilgi verilmesi istendi.

Diken’in olup bitenleri haberleştirmesinden sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, binanın ‘Tophane gençlerinin kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle ilgili buluşma noktası olacağını’ söyledi. Başkan, binadaki kartonpiyer arşivine ilişkin soruyaysa “Müze falan yok burada” diye yanıt verdi.

Fotoğraf: Diken

Kartonpiyer kalıpları sergileniyor

Eski Fransız Saint Joseph Yetimhanesi’nin inşası 1868’e dayanıyor. Tarihi kayıtlara göre Sultan Abdülaziz tarafından Katolik topluluk Aziz Vincent de Paul’un Hayırsever Kızları’na verilen bina 1957’ye kadar faal olarak kullanılmış.

Sonrasında uzun yıllar zanaatkarların atölye olarak kullandığı binada Yıldız Sarayı, Pera Palas ve Huber Köşkü gibi İstanbul’un birçok simge eserinin kartonpiyer kalıpları da bulunuyor.