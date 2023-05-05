Demirören’in ‘Ödedim’ açıklamasındaki borç muamması

Resmi açıklamlara göre Ziraat Bankası’na 895 milyon dolarlık borcun şimdiye dek yalnızca yüzde 3’ünü ödeyen Demirören Holding, 2020’den bu yana bankalara 1,3 milyar dolar ödediğini iddia etti.

Fotoğraf: Mag dergi

Demirören Holding, aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu 2018’de toplamda 916 milyon dolara satın almıştı. Grubun işlem için kullandığı yüklü miktardaki kredi gündemden düşmüyor.

Reuters ve Bloomberg gibi uluslararası ajanslar, onlarca vergi affına ve iktidarın desteğine rağmen holdingin borcunu ödeyemediğini bildiriyordu.

Demirören’in açıklamasında 2020’den bu yana bankalara 1,3 milyar dolar ödendiği iddia edildi. Açıklamada tüm yükümlülüklerin yerine getirildiği ve en son 90 milyon dolarlık taksidin ödendiği öne sürüldü.

Ancak holdingin ve yetkili kurumların şeffaf bir şekilde açıklamadığı süreçle ilgili ortaya çıkanlar, Demirören’in borcunu ödeyemediğini gösteriyor.

Reuters: Toplam 2 milyar dolara çıktı

Bloomberg’e göre gayrimenkul, enerji ve şans oyunları gibi sektörlerde faaliyet gösteren holdingin kamu bankalarından çektiği kredilerle birlikte yeniden yapılandırma görüşmelerine konu olan toplam tutar 1,5 milyar dolara kadar çıktı. Reuters’a göreyse bu miktar 2 milyar dolara çıktı.

2018’de Ziraat Bankası’ndan 800 milyon dolarlık kredi kullanan Demirören Holding’in borcunun 895 milyon dolara ulaştığı ve yapılandırma anlaşması imzalandığı ortaya çıkmıştı.

Ziraat: 586 milyon lira ödedi

Mart sonunda TBMM KİT Komisyonu üyesi CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in sorusunu yazılı olarak yanıtlayan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tüm alacakların yeniden yapılandırmaya esas alındığını belirterek, yapılandırma tarihinden itibaren firmadan toplam 586 milyon 221 bin 750 lira tahsil edildiğini açıkladı. Bu, tüm borcun yüzde 3,2’si yapıyor. Yani Demirören’in ‘1,3 milyar dolar’ ödedik açıklamasının aksine, en çok borçlu olduğu bankaya ödediği miktar bile çok düşük seviyede.

Binaları ve arsaları kaptırıyor

Demirören’in İstanbul Göktürk Kemer Country’deki golf sahalarının bulunduğu arazileri ve Bağcılar’daki binası da Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na devredilmişti.

Martta Emirates NBD Bank’ın sahibi olduğu Denizbank, borç karşılığında Demirören AVM’yi devraldı.

Dün de Hürriyet’in İstanbul Esenyurt’taki matbaalarının bulunduğu bina ve arsalar Baykar’a satıldı.