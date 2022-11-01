Demirören, 30 yıllık medya binasını Ziraat Bankası’na devretti

Demirören Holding, İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bulunan medya binasını kredi borcuna karşılık Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na devretti.

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Aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu 2018’de toplamda 916 milyon dolara satın alan Demirören Holding’in, işlem için kullandığı yüklü miktardaki kredi son dönemde yeniden gündemde.

Demirören Holding, Ziraat Bankası’ndan 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık İstanbul Göktürk Kemer Country’deki golf sahalarının bulunduğu arazileri ipotek ettirmişti.

Reuters, geçen sene Demirören Holding’in bankalarla anlaşarak yapılandırmaya çalıştığı kredi borcunun 2 milyar dolara çıktığını öne sürmüştü.

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Ziraat GYO’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, mülkiyeti Ziraat Bankası’nda bulunan Bağcılar’daki tapunun 2161 ada, 10 parseli ve 2163 ada, 3 parselinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde gayrimenkul projesi geliştirilmesine Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ile 28 Ekim’de gayrimenkul devri ve proje geliştirilmesine dair işbirliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Açıklamada protokolün imza tarihi itibariyle, projeye konu taşınmazların mülkiyetlerinin şirkete devrinin yapılacağı tarihin henüz belirlenmemiş olduğu bildirildi.

Protokolde belirtilen şartlarla tanzim edilecek ekspertiz raporuyla tespit olunacak değer de dikkate alınarak belirlenecek miktar üzerinden taşınmazların devrinin sağlanmasını takiben gelişmelerin kamuya duyurulacağı belirtildi.