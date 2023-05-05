Öcalan’la görüşme: İmralı’ya gidenler ‘teknik ekip’miş

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşülmediğini, İmralı’ya sadece bakanlıktan ‘teknik ekip’ gittiğini öne sürdü.

Abdullah Öcalan. (Arşiv)

CNN Türk’te konuşan Bozdağ, şunları söyledi:

*Şimdi bakın onlar yalan söylüyor. Bu kadar açık söylüyorum ve ‘Belge var falan filan’ diye söyledikleri kısımda oraya zaman zaman bizim bir sürü Adalet Bakanlığı’ndan teknik heyetler gider. Oradaki binaların tamiri, bakımı, onlarla ilgili böyle bir görevlendirmeyle ilgili yapılan şeyler, çalışmalar.

*Oradan muhtemelen edindikleri birtakım yazıları çarpıtıyorlar. ‘Elimde belge var’, çık açıkla belgen varsa. Elini tutan mı var?

*O belge Öcalan’la görüşmeyi gösteriyorsa, ‘Elimde belge bu. Bak Öcalan’la bu görüştü’, çık açıkla. Açıklayamazlar. Çünkü bile bile Öcalan’la hiç alakası olmayan bir yazışmayı, oradaki sadece teknik bir ihtiyaçtan, dış güvenlikle ilgili birtakım çalışmalar yapılmasıyla ilişkin görevlendirmeleri, yazışmaları alıp Öcalan’la görüştü şeklinde çarpıtıyorlar.

*‘Bak işte onlar da orada görüşüyor’ diye bir sonuçla kendi ayıplarını kapatmak istiyorlar ama yok böyle bir şey. Büyük bir çarpıtmayı bile isteye yapıyorlar. Onun için de buradan bir kez daha çağrı yapıyorum, o hakimin de diğerlerinin de adını açıklayın.

*Yazıları da yayınlayın. Onlar yayınlamazsa yazıları ben yayınlayacağım, bütün basına vereceğim. Bakın bakalım burada görüşme var mı? Yani bugün yayınlamazlarsa yarın ben basına bütün bu yazışmaları vereceğim. Ben yayınlanması çağrısında bulunuyorum.

*Eğer ahlaklı ve söylediklerinin doğruluğuna inanıyorlarsa bunu yayınlasınlar. Yayınlamıyorlarsa ben arkadaşlarıma talimat verdim. Yarın bu yazışmaların hepsini Türkiye kamuoyuyla paylaşacağım.

Öcalan’la görüşme

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Yeni Yaşam Gazetesi’nin “İktidar İmralı ile görüştü ama istediği sonucu alamadı” başlıklı haberini alıntılayarak Diyarbakır merkezli gözaltı operasyonlarına dikkat çekmişti: “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan İmralı’ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi ‘terörle’ işbirliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu iki yüzlülüğün takdirini size bırakıyorum.”Demirtaş, daha sonra bu görüşmeyi doğruladığını da belirtmişti.

Demirtaş’tan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldığı Habertürk programında, bir yargı mensubunun adını değiştirerek Öcalan’la görüştüğünü söylemişti: “Yargıdan birini gönderdiler. İsmini değiştirerek gitti. Basına yansıyan kısmı doğru olabilir. Destek talep etmişler. O da ‘Sonradan inkar ediyorsunuz, yazıya dökülmesi lazım’ demiş. Kimin gittiğini, nasıl gittiğini biliyorum.”

AKP’liler de doğruladı

AKP’nin Diyarbakır’da birinci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Galip Ensarioğlu, iktidarın Öcalan’la sürekli görüştüğünü belirterek şunları kaydetmişti:

“Devlet sürekli Öcalan’la görüşüyor. Öcalan çözüme katkı sunmak istediği zaman, Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne, bu silahlı şiddetin son bulması için eğer bir katkı sunmak istiyorsa ve buna devlet de inanıyorsa bu tür görüşmeleri sürdürür. Ancak bugün itibariyle bunun koşullarını ortadan kaldıran bizatihi HDP’nin kendisidir, Kandil’in kendisidir. Yani Öcalan’ı tecrite mahkum eden devlet değil, Öcalan’ı tecride mahkum eden bizatihi Kandil’dir, bizatihi HDP’nin kendisidir. Çözüm sürecini boşa çıkaran, sabote eden, Öcalan’ı rolünü boşa çıkaran yine kendileridir.”

Bozdağ yalanlamıştı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, AKP’li Ensarioğlu’nun da yapıldığını söylediği görüşmeyi yalanlamıştı: “Yalan söylüyorlar, yalan söylüyorlar. Yani gidecek, bir yargı mensubu böyle bir görüşme yapacak. Bundan adalet bakanının, devletin, ilgililerin bilgisi olmayacak. Böyle bir görüşme yok.”