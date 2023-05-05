Genco Erkal, ‘tek dileği’ni açıkladı: 15 Mayıs’ta, 21 yıllık karabasandan kurtulmak

Vehbi Koç Ödülü bu yıl tiyatro sahnesinde 64’üncü yılını dolduran Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu’na verildi.

Fotoğraf: (Soldan Sağa) Genco Erkal – Ömer Koç

Ödül 22 yıldır kültür, eğitim ve sağlık alanında veriliyor.

Erkal, ödülünü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’tan aldı.

Ülkemizin örnek sanat kurumu

Divan Kuruçeşme’deki törende konuşan Ömer Koç, ödülü kültür ve sanat alanında duayen kabul edilen Genco Erkal’a ve kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu’na vermekten gurur duyduğunu belirtti.

Koç şunları kaydetti:

“Genco Erkal, 64 yıllık sanat hayatı boyunca hepimizi hayran bırakan tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, demokrasi, insan hakları ve düşünce özgürlüğünün, ateşin savunucularından ve bayraktarlarından oldu. İnandığı doğrulardan katiyen şaşmadı; toplumcu söyleminden hiçbir zaman ödün vermedi.

Genco Erkal’ın kendisi gibi çok kıymetli tiyatro oyuncuları olan Mehmet Akan, Şevket Altuğ, Atilla Alpöge, Ferit Erkal, Arif Erkin Güzelbeyoğlu ve Nurten Tunç ile birlikte 1969 yılında kurduğu Dostlar Tiyatrosu da ülkemizin örnek sanat kurumlarından biri oldu. Önümüzdeki sene 55’inci yaşını kutlayacak olan Dostlar Tiyatrosu, yaşanan her türlü zorluğa rağmen, yarım asrı aşkın zamandır perdelerini aralıksız açık tutmuş, baskı ve sansüre eleştirel yaklaşımını korumuş, geniş halk kesimlerini tiyatronun aydınlığıyla buluşturmayı başarmıştır.”

Erkal da Vehbi Koç Vakfı’na teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bugün burada hakkımda öyle güzel şeyler söylendi ki gurur duydum, bana sadece teşekkür etmek kaldı. Ödül tanıtım filminde beni hak etmediğim ölçüde göklere çıkaran dostlar, sağ olsunlar, var olsunlar. Beni bu ödül için öneren seçici kurul üyelerine de kocaman bir teşekkür borçluyum. En büyük teşekkür tabii ki Vehbi Koç Vakfı’na. Bana layık görülen bu çok değerli ve saygın ödül için Vehbi Koç Vakfı’na yürekten teşekkür ediyorum.”

Erkal konuşmasında politik mesaj vermeyi de ihmal etmedi:

“Tek dileğim, 10 gün sonra, 15 Mayıs’ta, 21 yıldır üzerimize çöken bu karabasandan kurtulmak ve aydınlık bir ülkeye ulaşmaktır.”

Erkal’ın bu sözleri seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu

Sahnede 64’üncü yılını dolduran Genco Erkal, tiyatroya amatör topluluk Genç Oyuncular’la başladı.

Dostlar Tiyatrosu ise önümüzdeki yıl 55’inci yaşını kutlayacak.

Tiyatro yaşamında toplumcu söyleminden ödün vermeyen ve devletten destek almadan ayakta duran Genco Erkal ve Dostlar, önceleri kadrolu bir ekiple faaliyet gösterdi, 1980 darbe döneminde zorunlu olarak ‘Prodüksiyon Tiyatrosu’ anlayışını benimsedi. Her iki koşulda da topluluk perdelerini hiç ara vermeden açtı.

Eleştirel yaklaşımını her daim koruyan Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu bu yıl Polonyalı yazar Ryszard Kapuscinski’nin faşizm karşıtı oyunu ‘İmparator’la (Bir Otokratın Çöküşü) seyirciyle buluşuyor.