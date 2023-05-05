Muharrem Erkek: Cumhurbaşkanımız takdir ederse adalet bakanı olacağım

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olası iktidarında ‘takdir ederse’ adalet bakanı olacağını söyledi.

Görsel: Habertürk

Habertürk‘te Hülya Hökenek’in sorularını yanıtlayan Muharrem Erkek, Hökenek’in aday olmadığını hatırlatması ve olası bakanlığını sorması üzerine şu yanıtı verdi:

“Sayın cumhurbaşkanımız Çanakkale’de bize bir sürpriz yaptı. Sayın Ahmet Akın’ı (CHP genel başkan yardımcısı) ve beni işaret ederek Çanakkale ve Balıkesir’in iki bakanı olacağını söyledi. Sayın cumhurbaşkanımız takdir ederse kabinede adalet bakanı olarak görev yapacağız. Bu konuda da ciddi çalışmalar yürütüyoruz.”

İttifakın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Mayıs’ta cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ali Babacan’la bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu çiftinin mutfağından bir yayın paylaşan ikili, ‘Şampiyonlar Ligi kadrosu’ olarak adlandırdıkları ekonomi kurmaylarının yakında duyurulacağını söylemişti.