Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bütün amacım devletin kolonlarını yeniden inşa etmek” dedi.

Karar TV’de ‘Gündem Özel’ programında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu‘nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*(Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatacak mısınız?) Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran CHP’dir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatmaya kimsenin gücü yetmez.

*Centilmence bir yarış olmuyor. Ben bugüne kadar seçim meydanlarında hiçbir zaman Sayın Erdoğan’ın adını telaffuz dahi etmedim. Ama karşı taraftan benim aklımın almayacağı o kadar çok suçlamalar var ki. Şaşırdım kaldım. Bu suçlamalara zaman ayırmak o noktaya bizi çekmek istiyor.

*Ekonomiden kopalım, Türkiye’nin geleceğinden kopalım, demokrasiden kopalım. Bunlardan kopalım istiyor Erdoğan. Evlerde mutfaklarda yangın var. İnsanlar geçinemiyorlar, işsizlik ciddi bir noktaya geldi. Asgari ücret açlık sınırının altında kalmış. Bu haldeyken kısır tartışmanın içine girmeyi doğru bulmuyorum.

‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gemisi iktidar partisinin seçim otobüsüne döndü’

*Devletin temel kolonlarını tahrip ettiler. Benim bütün amacım devletin kolonlarını yeniden inşa etmek. Mesela tasarruf mevduatını, sigorta fonunu yöneten kişiler eğer bir yolsuzluk yaparlarsa, bu yolsuzlukları hakkında soruşturma ve kovuşturma açılmayacağına dair kanun çıktı. Akıl alacak şey değil. Ben Anayasa Mahkemesi Başkanı’na bir mektup yazdım. Dedim ki parlamento böyle bir kanun çıkardı, Bu parlamento için çok ciddi bir kara leke, bunun düzeltilmesi lazım. Dolayısıyla kurumlar kendi içinde çalışamaz noktaya geldi.

*Devlet ile partiyi ayırmak lazım. Şu anda devlet partileşti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gemisi iktidar partisinin seçim otobüsüne döndü. Rahmetli Özal savunma sanayi fonunu kurdu. Kimse de bugüne kadar kalkıp savunma sanayiyle ilgili onu alıp da bir seçim propagandası haline getirmedi. Bunlar seçim propagandası haline getirdiler.

‘Devlet bakidir, parti gelip geçici’

*Biz karşıymışız gibi bir atmosfer yaratıyor. Niye karşı olalım? Bu konuda da çok kararlıyım. Devlet bakidir, parti gelip geçici. Yarın iktidardan gider başka bir parti gelir. Bunu yaptığımız zaman, devletin kolonlarını gerçek anlamda yeniden sağlıklı bir zemine oturttuğumuz zaman ben dünyanın en huzurlu insanı olacağım.

*(Deep fake) İletişim Başkanlığı’nın içinden yurt dışındaki bazı hacker gruplarıyla anlaşma yapıldığı, paraların Bitcoin hesapları için ödendiğine yönelik bir duyum geldi. Birkaç kanaldan doğrulattık.

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