Demirtaş, Kılıçdaroğlu’na özendi: En kısa video

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘en kısa video’ notuyla paylaştığı videodan daha kısa bir video paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş. (CHP-HDP)

Kılıçdaroğlu, ‘en kısa video’ başlığıyla paylaştığı videoda “Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan” demişti.

Kılıçdaroğlu’ndan sonra Demirtaş da ‘kısa video’ paylaştı. Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik “Seni başkan yaptırmayacağız” konuşmasındaki “Yaptırmayacağız” bölümünü keserek yayınladı. Demirtaş bu kısmı, Kılıçdaroğlu gibi “En en kısa video” notuyla paylaştı.