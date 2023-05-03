Kılıçdaroğlu’ndan tek cümlelik Erdoğan videosu

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dört saniyelik bir video paylaştı.
Kılıçdaroğlu, ‘en kısa video’ başlığıyla paylaştığı videoda “Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan” dedi.
Yaramazlara biraz batar!
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dört saniyelik bir video paylaştı.
Kılıçdaroğlu, ‘en kısa video’ başlığıyla paylaştığı videoda “Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan” dedi.
Yirmi yılın sonunda, muhalif seçmenin kaygılanması için yeteri kadar gerekçe mevcut, bunun aksini iddia etmek kolay değil. Çok partili yaşamda tanık olmadığımız, olağanüstü bir deneyim yaşıyoruz.
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dört saniyelik bir video paylaştı.
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