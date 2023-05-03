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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan tek cümlelik Erdoğan videosu

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dört saniyelik bir video paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu. (Twitter)

Kılıçdaroğlu, ‘en kısa video’ başlığıyla paylaştığı videoda “Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan” dedi.


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