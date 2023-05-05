Kılıçdaroğlu Mersin’deydi: ‘Bu rüzgar bizi iktidara taşıyacak’

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ALTAN SANCAR

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’de miting düzenledi. Mitinge katılanlar arasında Kılıçdaroğlu’nun askerlik arkadaşı da yer aldı.

Fotoğraflar: Diken

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken mitinglerini sürdüren Kılıçdaroğlu’nun bugünkü ilk adresi Mersin’di. Nüfusu 2 milyona yaklaşan kentte, 1 milyon 381 bin seçmen bulunuyor. Seçmenlerin 111 bini ilk defa oy kullanacak gençler ve bu sayı toplam seçmen sayısının yüzde 8’ine tekabül ediyor.

Mersin’de 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığını yüzde 45’le millet ittifakının adayı CHP’li Vahap Seçer kazanmıştı. HDP de kentte aday çıkarmayarak Seçer’i desteklemişti. MHP’yse yüzde 41 oy almıştı.

2018 genel seçimlerinde kentte AKP yüzde 27,2, CHP yüzde 27,2, HDP yüzde 17, İYİ Parti yüzde 14 ve MHP yüzde 12 oy almıştı. 13 milletvekili çıkaran kentte AKP dört, CHP dört, İYİ Parti iki, HDP iki ve MHP bir milletvekiline sahip.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeyse Muharrem İnce’ye yüzde 37,4, Tayyip Erdoğan’a 37,9, Meral Akşener’e yüzde 12,1, Selahattin Demirtaş’a yüzde 11,9 ve Temel Karamollaoğlu’na yüzde 0,5 oy çıkmıştı.

Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’nun yerine yapılan millet bahçesinin yanında düzenlenen mitingde alan cadde boyu doldu.

‘Bu rüzgar bizi iktidara taşıyacak’

Diken’e konuşan CHP Mersin milletvekili adayı Emre Yılmaz da kentte kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Çiftçilikle uğraşan bir ailede yetişen Yılmaz, ürünleri için kullandıkları gübre ve ilaçların fiyatlarının arttığına ve ‘zararına çalıştıklarına’ dikkat çekti. Kentin ana geçim kaynaklarından çiftçiliğin ‘bitme noktasında’ olduğunu vurgulayarak ‘değişimin millet ittifakı ve Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığıyla geleceğini’ söyledi.

Emre Yılmaz.

CHP’nin gençlik kollarında iki dönem başkanlık görevi de yürüten Yılmaz, şunları söyledi: “Mersin’de 111 bin yeni genç seçmen oy kullanacak. Biz bu seçmenlerin en az yüzde 70’nin oyuna talibiz. Yerel yönetimimizin de katkısıyla bir dönüşüm yaşanıyor. Bu rüzgarın gençlerle birlikte bizi iktidara taşıyacağına inanıyoruz. Bizler bu memleketin gençleri olarak yurt dışında değil, ülkemizde yaşamak istiyoruz. Bu iktidar gençleri yurt dışında yaşamaya mahkum ediyor. Biz CHP olarak gençlerimizin burada yaşaması için çalışıyoruz. Gençlerin yapması gereken ise gidip oylarını bizlerden yana kullanmak. Mersin’de çok iddialıyız.”

‘Akrabalarım ve arkadaşlarım mülakatlarda elendi’

Mitinge katılan gençler arasında yer alan 25 yaşındaki hemşirelik mezunu genç bir seçmen de sandığa gitmeyecek yaşıtları için şunları söyledi: “Böyle bir seçenek olmamalı. Geleceğimiz için umutlu olmak istiyoruz. Mevcut düzende yaşamak istemiyoruz. Bu ülkenin vatandaşı olarak çok daha iyisine layık olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Ben hemşirelik mezunu olarak hala atanamadım. Akrabalarım ve arkadaşlarım mülakatlarda elendi.”

‘Muhalefete muhalefet hiç mantıklı değil’

2018 seçimlerinde Muharrem İnce’ye oy verdiğini söyleyen genç, kendisini ‘üzgün’ hissettiğini anlattı: “Hiç üzüleceğimi tahmin etmezdim. Bu seçim demokratik son seçim olabilir. Muhalefete muhalefet olmak hiç mantıklı değil. Özellikle ülkesini seven insanlar için.”

Depremzede yurttaş sitemli

Mitinge katılan Kahramanmaraş Nurhaklı olan ve depremde yedi yakınını kaybeden bir yurttaşsa deprem sonrası yaşananları hatırlatarak oyunu Kılıçdaroğlu’na vereceğini söyledi:

“Aslen Nurhaklıyız. Depremde yedi yakınımızı kaybettik. Üç gün boyunca yakınlarımızın halini sormaya bile kimseler gitmedi. Enkaz altında kalan yakınlarımız muhtarın kendi çabasıyla üç gün sonra köylüler tarafından enkazdan çıkarıldı. Biz gittik hallerini gördük, muhtarımız Aydın Sarıtaş olmasa herkes açlıktan ve soğuktan ölecekti. Biz bunun için her zaman olduğu gibi Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye oy vermeye devam edeceğiz.”

Askerlik arkadaşı Kılıçdaroğlu’nu anlattı

Kılıçdaroğlu’nun asker arkadaşı Burhan Seçmen de mitinge katılanlar arasındaydı. Seçmen, Kılıçdaroğlu’yla birlikte İzmir Bornova’da askerlik yaptığını söyleyerek asker arkadaşı Kılıçdaroğlu’nu anlattı:

“53. Er Eğitim Tugayı’nda Kemal beyle askerlik yaptık. 1975’te kendisiyle birlikte üniversite mezunu olarak askerliğimizi yaptık. Ben de ODTÜ mezunuyum. Kemal bey, o zamanlardan belliydi ki çok üretken biriydi. Kendisini tanımak benim için büyük bir onurdur. Başarısının devamı beni mutlu ediyor.

Askerde de herkesle iyi geçinen, yüzü sürekli gülen bir arkadaşımızdı. Bugün asker arkadaşımın yarın Çankaya’da oturmasına destek olmak için geldim. Kimseyi kırmamak için o gün de dikkat ederdi bugün de dikkat ediyor. Komutanlarımız kendisini çok severdi. Bir gün dahi eğitimden kaçmadı, herkesten önce uyanıp hazırlanırdı. Bugün o Kemal beyin cumhurbaşkanımız olmasını istiyorum.”