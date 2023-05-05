Şentop, ‘Sokağa çıkmayın’ çağrısını provokatif buldu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim akşamında sevinç gösterisi amacıyla sokağa çıkılmamasına dair çağrısını provokasyon saydı.

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KRT yayınında seçimi ilk turda kazanacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle uyarmıştı: “Seçim gecesi galip geldiğimizde kimse sokağa çıkmasın. Sevinç gösterisi yapmasın, herkes evinde otursun. Dışarı çıkıldığında taşkınlık yapılabilir, eli silahlı insanlar sokağa çıkabilir. Dolayısıyla buna izin vermeyecek bir ortam yaratmak zorundayız.”

Uyarı provokatifmiş

Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerini değerlendiren Şentop şunları söyledi: “Bu tür sözler esasen iyi niyetli gibi gözüküyor olsa da provokatif açıklamalardır. Bir taraftan sükunet çağrısı gibi görünüyor ama ortaya konulan gerekçe, tablo tamamen bir provokasyon içeriyor. Kim veriyorsa bu akılları yanlış yapıyor.“